È la vera regina della prima fila, colei cui gli ospiti porgono i propri omaggi dopo aver calcato il palco dell’Ariston. Padrona di casa indiscussa del Festival di Sanremo 2024 è Giovanna Civitillo, la spumeggiante moglie di Amadeus, che, nel corso della kermesse musicale, sfoggia ogni sera un abito più scintillante della volta prima.

Giovanna Civitillo: i look a Sanremo della moglie di Amadeus

Oro per il debutto

Fonte: IPA

Per la prima serata del Festival di Sanremo 2024, la consorte del re dell’Ariston ha osato. Si è presentata ricoperta d’oro, Giovanna Civitillo, con un sensuale abito da sera disegnato da Gai Mattiolo – lo stesso stilista che veste Amadeus.

Uno slip dress di lustrini dorati con effetto ricamo fino all’orlo. E come se il luccichio non fosse già abbastanza, Civitillo ha abbinato al vestito una preziosissima parure di diamanti e rubellite. È arrivata per brillare e, quella sera, si è portata a casa anche il bacio di Marco Mengoni.

Regina delle nevi

Per la seconda serata di Sanremo 2024, Giovanna Civitillo ha scelto un look da pattinatrice, o regina delle nevi. Un candido abito da sera di una bella punta di azzurro, con lo scollo all’americana a lasciare le spalle ben in vista.

Fonte: IPA

Quota luccichio è data dalle geometrie di lustrini sul corpetto, che si infrangono in divertenti frangi che accompagnano i movimenti della gonna leggera. Il beauty look stavolta è più regale: ordinatissimo chignon (come richiesto dallo scollo) e classico smoky-eyes. Ai lobi grandi cerchi in oro bianco e diamanti firmati Leo Pizzo.

La danza dei 7 veli

Brusco cambio di rotta per la terza serata quando, ai precedenti abiti preziosi e ben strutturati, Giovanna ha preferito una creazione di leggerissimo tulle rosa cipria. Un abito dal sapore estivo, che fa venir voglia di ballare in spiaggia.

Fonte: IPA

Bustino con scollatura a cuore e ampie maniche a sbuffo trasparenti: Civitillo sembra una principessa, ma con un tocco trasgressivo. La gonna è cortissima e le gambe sono solo leggermente celate dal velo dell’abito. Immancabili naturalmente i punti luce: numerosi a ricoprire l’intero vestito e sempre presenti nei diamanti dei gioielli.

Come Barbie e Ken

La quarta serata di Sanremo è quella dedicata ai duetti e, per l’occasione, la regina della prima fila ha fatto in modo che il look del marito fosse ben allineato al proprio. In pieno stile Barbie mania, Civitillo ha scelto il rosa: per lei e anche per Amadeus, che nel corso della puntata ha sfoggiato ben due blazer del più divertente dei colori.

Fonte: IPA

Lei, naturalmente, era ricoperta di lustrini dalla testa ai piedi. Lustrini rosa shocking. A comporre un classico abito con spalline larghe, plissettature sui fianchi per esaltare il punto vita e uno spacco vertiginoso. Ai piedi, delle altissime decolleté argento. Più particolari del solito i gioielli, sempre in diamanti, ma a forma di fiore. I capelli sciolti e il make-up in tinta.

Giovanna e Amadeus, la power couple della tv italiana

Con il suo stile diciamo originale e le dichiarazioni senza peli sulla lingua, Giovanna Civitillo è ben avvezza alle critiche. Quando lei e Amadeus si sono conosciuti, lui aveva 40 ed era già un conduttore affermato, lei era una ballerina 25enne agli esordi in tv. Di fronte a storie del genere, i rumors si sprecano. Ma lei se ne frega e tiene alta la bandiera del suo amore: “È stato un grande amore che ci ha travolto. La fortuna nella vita è trovare l’altra metà della mela, a noi è successo. Sono forte grazie a lui, ho imparato a indossare un impermeabile e a farmi scivolare le cose”.

E oggi, a più di vent’anni dal primo incontro, Giovanna Civitillo e Amadeus sono una coppia solida, affiatata e sempre in prima fila. Nel ruolo di +1, di padrona di casa non così dietro le quinte, Giovanna si sente perfettamente a suo agio.