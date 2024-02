Fonte: Getty Images Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024 è in pieno svolgimento e sta riscuotendo un grande successo di ascolti. Dopo la presenza sul palco di Marco Mengoni e Giorgia, Amadeus presenterà la terza serata della kermesse canora in coppia con Teresa Mannino. Successivamente al balletto di John Travolta, arriverà sul palco un’altra star internazionale, Russell Crowe. Oltre alle canzoni in gara, come sempre, sono molto commentati anche i look degli artisti, che si esibiscono sul palco, e dei conduttori.

Giorgia ha illuminato l’Ariston con il suo abito nude e Amadeus ha scelto dei vestiti sempre elegantissimi. Anche i cantanti hanno saputo colpire nel segno non solo coi loro look, ma anche con degli accessori davvero sorprendenti.

Dargen D’Amico e Irama, gli accessori al centro del look

Dargen D’Amico è alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo. In entrambe le sue esperienze il cantante ha abituato i telespettatori alla centralità di un accessorio in particolare nel suo look. Si tratta degli occhiali da sole. Declinati in diverse colorazioni e forme, in ogni caso, l’artista non se ne separa mai. Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024, però, Dargen D’Amico ha impressionato tutti anche un outfit davvero particolare e dal significato nascosto. A corredare l’abito delle scarpe stravaganti, che si collegavano al messaggio che vuole lanciare il cantante. La sua canzone Onda alta, infatti, racconta l’esperienza dei migranti, che si trovano in una barca in mezzo al mare in cerca di salvezza. Le scarpe arancioni con borchie nere, scelte per la seconda serata della manifestazione canora, sono state selezionate per ricordare, nel colore, i salvagenti delle imbarcazioni.

Anche la prima sera, Dargen D’Amico aveva stupito tutti con una particolare collana di orsetti di peluche. Anche in questo caso si tratta di un celato riferimento al tema della sua canzone e alle tante vittime innocenti dell’immigrazione.

Irama, per il Festival di Sanremo 2024 ha scelto dei look lineari e monocolore. Ma a colpire maggiormente l’attenzione del pubblico televisivo sono gli accessori indossati dal cantante. Infatti l’artista si è presentato sul palco sempre con una collana in mano con un evidente ciondolo, firmata da Emanuele Bicocchi. Legato al polso, invece, un filo rosso. All’orecchio del cantante, un altro gioiello creato dallo stesso artista. Si tratta di un’auricolare gioiello con una croce sopra, come riportato da Fanpage.

Emma e Giovanna Civitillo, collane da sogno

A completare i look delle star sanremesi, sono stati selezionati, ovviamente, anche dei gioielli da sogno. Emma Marrone ha sfoggiato, nella seconda serata, infatti, un’importante collana a forma di serpente. Il gioiello ha un valore esorbitante, si attesterebbe, infatti, sui 66.000 euro ed è una creazione di Elsa Peretti per Tiffany&Co.

Anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, ha sfoggiato una collana da sogno. Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, infatti, la prima donna della kermesse musicale, ha abbinato all’abito brillante un collier di Leo Pizzo, composto da diamanti e un grande rubellite.

Gli accessori più insoliti

Sul palco del Festival di Sanremo, gli artisti hanno portato anche degli accessori insoliti. Loredana Bertè, infatti, non si separa dalla sua borsetta a tracolla nera, che sarebbe, invece, un astuto modo per nascondere il microfono e i suoi fili. Al collo della cantante, in entrambe le serate, una cravatta nera.

Altamente stravagante il mega fiocco rosso con cui si sono presentati, nel corso della prima serata i Ricchi e Poveri.

Oltre gli accessori, le scarpe

Rose Villain ha scelto per le due prime serate del Festival di Sanremo 2024 degli abiti corti e davvero preziosi. Nell’ultima sua esibizione, inoltre, ha abbinato al vestito anche delle scarpe sorprendenti. La cantante, infatti, indossava delle calzature dal tacco davvero particolare. Sono firmate da GCDS e presentano un morso nella parte posteriore.