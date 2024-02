Dargen D’Amico, il significato del look della seconda serata di Sanremo

Dargen D'Amico a Sanremo sceglie Moschino per sfoggiare look iconici e dal significato importante: ecco quello della seconda serata

Firmati dall’iconica casa di moda Moschino, i look di Dargen D’Amico a Sanremo 2024 colpiscono il pubblico per la loro spettacolarità e per la capacità di raccontare una storia legata al tema di Onda alta, il pezzo con cui il cantante partecipa alla competizione. Anche per la seconda serata, il cantante ha strabiliato il pubblico con un outfit dalle nuance del bianco e del blu che nasconde un significato molto particolare.

L’outfit di Dargen D’Amico per la seconda serata di Sanremo

Nella seconda serata della seguitissima kermesse sanremese Dargen D’Amico ha deciso di esibirsi sfoggiando ancora una volta un look molto particolare: un completo firmato Moschino dai toni del bianco e del blu completato da una scarpa arancione borchiata. Un outift estroso proprio come il cantante, e che racchiude un significato importante legato al tema dei migranti, colonna portante del testo di Onda alta.

Fonte: IPA

Rebecca Baglini, stylist del cantante, ha raccontato a GQ qualcosa di più sulla scelta dell’abito: “La stampa del completo rappresenta il mare nella notte, illuminato dalla luce di un faro. Il faro in questo caso è quello che soccorre le imbarcazioni perse in mare. Un simbolo che porta con sé speranza e salvezza. La connessione al tema della canzone in questo caso è forte e rappresentativa. Abbiamo pensato ad un look che potesse intensificare il messaggio che Dargen ha deciso di portare su palco.” Anche le scarpe arancioni lanciano un messaggio forte: “Le abbiamo caratterizzate da delle specie di borchie nere, riprendono ed evocano i giubbotti di salvataggio.”

L’outfit della prima serata

Anche il look dell’apertura di Sanremo 2024, sempre firmato Moschino, ha ripreso il tema lasciando gli spettatori a bocca aperta. Durante la prima serata, infatti, Dargen è salito sul palco indossando un completo doppiopetto nero costellato da una serie di Teddy Bear sulle spalle e sui polpacci. Un dettaglio non nuovo per Moschino, considerando il copricapo disegnato da Franco Moschino nel 1988.

Fonte: IPA

Anche in questo caso, la scelta di sfoggiare un abito così d’effetto è legata al significato profondo di Onda alta: “Gli orsetti hanno un chiaro riferimento al testo della canzone di Dargen. Simbolicamente rappresentano le piccole vittime che pagano il prezzo più alto della guerra, sono quelli che i bambini perdono nel mare durante le traversate nel tentativo di raggiungere una terra più sicura.” Immancabili, poi, gli occhiali da sole: un segno distintivo del cantante che raccontano una sorta di dualismo. Il Dargen in scena e il Dargen fuori dalla scena. Un modo per dividere la vita privata da quella sociale, di spettacolo: punto su cui il cantante non transige.

Una scelta di stile che, come raccontato da Baglini, Dargen porterà avanti per tutta la durata del festival: “Il testo di Jacopo parla di quello che accade nelle nostre acque, del dramma degli immigrati. Abbiamo dunque voluto creare un percorso attraverso le immagini e il costume, attingendo all’archivio storico di Moschino. Ogni look è di un anno specifico e avrà un messaggio specifico che racconta una storia.” Non resta che aspettare e scoprire quali iconici e importanti look sfoggerà il cantante durante le prossime serate.