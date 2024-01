Sanremo 2024: Dargen D’Amico, la sua Onda alta è una provocazione dance

Fonte: Getty Images Dargen D'Amico

Spigliato, ironico, senza peli sulla lingua e dallo stile inconfondibile. Dargen D’Amico sa come far parlare di sé e come raccontare grandi temi a modo suo, con quella chiave allegra che però non lascia spazio ai fraintendimenti. Anche per ciò che riguarda la sua partecipazione a Sanremo 2024, il cantante è pronto a farci ballare e riflettere con Onda alta, il brano che ha deciso di portare sul palco del teatro Ariston.

Dargen D’Amico a Sanremo con “Onda alta”

Impossibile non riconoscere Dargen D’Amico: a partire dai suoi inseparabili occhiali scuri, il cantante si è sempre distinto per la sua parlantina e per la volontà di dire ciò che pensa a costo di dover far fronte a qualche polemica in più. Lo abbiamo già visto sul palco dell’Ariston nel 2022 con Dove si balla, poi diventata hit indiscussa, in cui incitava a ballare per uscire dal periodo di lockdown.

Ora, il cantante torna a Sanremo con Onda alta, canzone che tocca un tema importante come quello dell’immigrazione, a lui molto caro. In un’intervista per La Repubblica, il giudice di X Factor ha raccontato: “Una canzone può nascere guardandosi dentro o guardando fuori: questa è nata dalla considerazione che l’anno che si è chiuso è stato quello con il maggior numero di ingressi di irregolari, più di 150 mila persone. Noi siamo tutti abituati a camminare e a spostarci da un punto a un altro, l’essere umano non è nato dove siamo adesso, ci siamo arrivati.”

“Onda alta”, un pezzo che racchiude una storia personale

Un pezzo che pare avere tutti gli elementi per essere una vera e propria provocazione dance quello di Dargen D’Amico, ma che, allo stesso tempo, racconta qualcosa in più su di lui e sulla sua famiglia. Un passo importante per il cantante, che è sempre stato un personaggio piuttosto riservato. Il tema dello spostarsi è infatti un argomento molto importante per la sua famiglia, che dalla Sicilia si è spostata una parte a Milano, una parte negli Stati Uniti.

“Sono cresciuto in una famiglia emigrata a Milano dalla Sicilia, peraltro in un gruppo familiare in cui tutti i membri sono emigrati negli Stati Uniti. Ho riletto vecchie lettere in cui venivano descritte le difficoltà dei primi giorni, le differenze nello stile di vita. Ho ascoltato anche tanti racconti sulle difficoltà che la mia famiglia ha dovuto affrontare quando è arrivata Milano, vivere in sette in trenta metri quadri. Sono dinamiche che si ripetono ogni qual volta si va a tentare la fortuna, a rappresentare la propria dignità.” Un brano denso di significato e che, come tanti altri suoi pezzi, promette di entrarci nella testa in primis per il suo ritmo, ma anche e soprattutto per ciò che Dargen vuole trasmettere: cosa che, molto probabilmente, Amadeus ha carpito immediatamente aggiungendolo alla lista dei 30 Big di Sanremo 2024.

Dargen D’Amico sul litigio con Morgan a “X Factor”

Dargen non è solito dire la sua unicamente grazie alle sue canzoni. Lo sanno bene i fan di X Factor, che durante l’ultima stagione del talent hanno potuto vedere il cantante discutere spesso con un altro amante delle opinioni (spesso non richieste) come Morgan. Parlando del rapporto con l’ex frontman dei Bluvertigo durante il programma, Dargen ha raccontato: “C’è stata un po’ di delusione perché tra i giudici c’era l’intenzione di concentrarci sul lavoro con i ragazzi, di fare un passo indietro. Poi so benissimo che in un programma come quello ci sono dinamiche da rispettare e un pochino di tv urlata va fatta. La mia delusione è stata quando le urla hanno coperto i ragazzi. Non conoscevo perfettamente Morgan nel meccanismo televisivo, è stato comunque qualcosa di mediatico, più che di personale tra di noi. E se accetti di fare quel tipo di tv come giudice, e quindi come attore, non giochi con il fango pretendendo di uscirne pulito.”

Un’analisi che sembra un’ultima stoccata al collega, che nonostante la scelta dello show di allontanarlo per via delle perenni polemiche, continua a dire la sua su tutto: anche sulla settimana canora più attesa di febbraio 2024.