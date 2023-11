Una nota stampa ha messo fine all’avventura di Morgan a X Factor. Dopo le indiscrezioni, è ufficiale: Marco Castoldi è stato licenziato. La decisione è stata presa di comune accordo tra Sky Italia e Fremantle Italia dopo i fatti avvenuti nell’ultimo Live, che hanno dato il “la” a una serie di polemiche e di critiche nei confronti di Morgan.

Morgan fuori da X Factor: la dichiarazione di Sky

Ora è ufficiale: dopo l’indiscrezione riportata da Il Fatto Quotidiano, che ha anticipato il licenziamento di Morgan e l’allontanamento dal banco della giuria a X Factor, è arrivata la nota congiunta di Sky Italia e Fremantle Italia. “Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco”. Una decisione che, come anticipato, ha anche effetto immediato.

Su Instagram, poche ore prima dell’ufficializzazione, Morgan ha condiviso un post ribadendo l’importanza di mettere la musica sopra ogni cosa e taggando la pagina ufficiale del talent show canoro. “Morgan: cosa significa occuparsi di canzoni? Che cosa ho in testa io, cosa faccio, in cosa consiste il mio impegno? Che cosa è la ricerca nell’ambito della canzone? È un lavoro di “formalizzazione”, che manca completamente in ambito accademico, dunque è un terreno che va costruito e sistematizzato”.

La replica di Morgan dopo l’esclusione a X Factor

L’avventura a X Factor di Morgan è stata costellata sin dagli inizi da luci e ombre. Le tensioni con gli altri giudici – Ambra Angiolini su tutti – la battuta sulla depressione di Fedez, che lo ha spinto a scusarsi pubblicamente su Instagram, le scintille con la conduttrice, Francesca Michielin: tutto ha inevitabilmente reso pesante l’atmosfera di quello che è, di fatto, un talent show canoro, dove al centro di tutto dovrebbe esserci la musica, il sostegno ai giovani artisti che desiderano sfondare nel mondo dello spettacolo.

A LaPresse Tv, Morgan ha così commentato il suo allontanamento: “La mia esclusione? Non c’è motivazione. Evidentemente non hanno il peso della cultura”. Il sentore del licenziamento, oltre all’indiscrezione, si è avvertito anche nell’intervista che ha rilasciato a Fanpage, dove ha spiegato i motivi per cui aveva accettato il suo ruolo a X Factor.

“Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era”. Ha anche ammesso di non essere riuscito a fare tutto ciò che desiderava all’interno del programma. “È stato molto faticoso e continua ad esserlo perché ho dovuto fare un lavoro piuttosto complesso. Anche interagire nei social coi commenti, essere attivo e rispondere. Non è che sono riuscito a fare tutto quello che avevo in mente”. Il Morgan Show, però, è rimandato. E sui social c’è chi gioisce, ma molti non nascondono il proprio malcontento.