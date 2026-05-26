X Factor 2026, il cast della nuova edizione: confermata Giorgia e Irama al posto di Achille Lauro

Il talent Sky riparte con Giorgia alla conduzione e Irama nuovo giudice accanto a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. E mancano pochi giorni alle Audizioni

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Giorgia

Ora è ufficiale: Irama sarà il nuovo giudice a X Factor 2026. Dopo settimane di rumor, infatti, Sky conferma che a prendere il posto di Achille Lauro nel programma sarà proprio il cantante trentenne, uno dei più apprezzati della scena musicale italiana. La nuova edizione del talent Sky Original prodotto da Fremantle arriverà a settembre, ma il conto alla rovescia è partito con l’annuncio della squadra che accompagnerà i concorrenti nella prossima avventura.

Al tavolo, insieme alla new entry, ci saranno tre conferme: Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, torna Giorgia. Ma scopriamo tutti i dettagli e cosa aspettarci dall’edizione 2026.

X Factor 2026, Irama nuovo giudice

La vera novità, quest’anno, è tutta nel nome di Irama. Dopo l’uscita di scena di Achille Lauro, X Factor 2026 punta su un artista che conosce molto bene il linguaggio dei talent, ma anche quello delle classifiche, dei palazzetti e delle playlist. Una scelta che sembra parlare direttamente al pubblico più giovane, senza però rinunciare a un profilo ormai solido nella musica italiana.

Irama non arriva al tavolo da semplice volto della scena pop del momento. In questi anni ha costruito un percorso riconoscibile, passando da brani più immediati a pezzi dal respiro più emotivo, con incursioni urban e una scrittura spesso molto personale. I numeri confermano il peso della sua carriera: oltre 2,5 miliardi di stream, 55 dischi di Platino e 6 dischi d’Oro. A questo si aggiunge il rapporto ormai stabile con Sanremo, dove è tornato più volte riuscendo sempre a lasciare un segno.

Il suo debutto da giudice arriva, tra l’altro, in una fase particolarmente importante. L’11 giugno Irama sarà sul palco dello Stadio San Siro di Milano, un traguardo che racconta bene la sua crescita. Per X Factor può essere un innesto interessante: sa cosa significa mettersi in gioco davanti a una giuria, ma sa anche quanto sia difficile trasformare un’occasione televisiva in una carriera vera.

Giorgia confermata alla conduzione

X Factor 2026 riparte anche da tre certezze: Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Con l’arrivo di Irama, il tavolo mette insieme mondi diversi e proprio questa varietà può diventare uno dei punti più interessanti della nuova stagione.

Ma se la giuria cambia (ma solo in un punto), la conduzione resta invece salda. Giorgia sarà ancora una volta al timone dello show, confermando un rapporto con X Factor che nelle ultime stagioni è diventato sempre più naturale. La cantante, infatti, ha trovato in esso una misura molto personale ma efficace: sa essere ironica, empatica, autorevole quando serve e leggera quando la tensione della gara rischia di prendersi troppo spazio.

Il suo ruolo sarà centrale fin dalle selezioni, dove i concorrenti iniziano a mostrarsi davvero, con sogni enormi e fragilità spesso difficili da nascondere. Poi arriveranno i Live Show, con il ritmo più acceso, gli ospiti, le esibizioni e quel misto di talento e ansia da prestazione che da sempre alimenta il programma.

Le Audizioni di X Factor 2026

La nuova stagione entrerà nel vivo già nei prossimi giorni. Le Audizioni di X Factor 2026 saranno registrate il 2 e 3 giugno all’Allianz Cloud di Milano, location che ospiterà anche Bootcamp e Last Call. Il pubblico potrà partecipare seguendo le indicazioni disponibili sul sito ufficiale del programma.

Dalle dichiarazioni ufficiali emerge la volontà di presentare X Factor come qualcosa di più di una gara musicale. Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia, ha parlato del talent come di “uno dei progetti più identitari” dell’offerta Sky, sottolineando il ruolo del programma nel raccontare musica, nuovi linguaggi e generazioni.

Marco Tombolini, CEO Fremantle, ha accolto invece Irama parlando di uno “sguardo originale” e ha ringraziato Achille Lauro con un “arrivederci”. Ma al pubblico, ora che il cast è stato svelato, resta la curiosità più grande: Irama sarà un giudice istintivo, severo, emotivo o strategico?