Bianca Guaccero svela di essere stata tradita e parla di Fabrizio Moro

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero svela di essere stata tradita e parla del rapporto con Fabrizio Moro. Nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto, l’attrice si è lasciata andare a nuove confessioni con Jonathan Kashanian. Fra i due c’è un forte feeling e l’ex star del GF e dell’Isola dei Famosi riesce a mettere a suo agio la conduttrice. Così tanto che la Guaccero, da sempre molto riservata, spesso finisce per svelare qualcosa sulla sua vita privata.

Mentre si parlava di tradimento, Bianca ha confessato di averlo subito in passato. “Le corna stanno bene su tutto – ha detto citando il libro di Giulia De Lellis -. Non credo che nessuno abbia mai avuto le corna. Io sono stata tradita e basta. Lui l’ha fatto con un’amica lontana”.

Anche Jonathan ha svelato cosa pensa del tradimento: “Io non riesco a concepire il tradimento – ha spiegato -. Non so se sono stato mai tradito. Il tradimento sta nell’intenzione. Se tu vai a letto con un altro, dico semplicemente che c’è attrazione. Io non rinuncio all’amore della mia vita per un gesto carnale”.

Non solo, nel corso della puntata di Detto Fatto, la Guaccero ha raccontato anche qualcosa di più su Fabrizio Moro, incontrato dietro le quinte di Una storia da cantare, il programma che conduce con Enrico Ruggeri. In passato si è parlato spesso di un possibile flirt fra il cantante romano e la showgirl, ma entrambi hanno sempre affermato di essere solo amici. “Immagino che tu eri molto tesa – ha commentato Jonathan parlando del loro incontro -. Perché non hai mai guardato negli occhi il signor Fabrizio di nome e Moro di cognome?”

“Perché ero concentrata su quello che stavo dicendo sulla trasmissione e su Sergio Endrigo – ha replicato lei, commentando anche la distanza fra i due sul palco -. Non è colpa mia faccio questo effetto agli uomini, scappano tutti per questo sono single”.