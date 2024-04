Fonte: IPA Bianca Guaccero smentisce il flirt con Stefano De Martino

Bianca Guaccero ha confermato ancora una volta di non aver mai avuto alcun flirt o presunto tale con Stefano De Martino. Una voce questa che si era fatta strada in modo parecchio insistente quando qualche anno fa la conduttrice aveva ospitato l’ex marito di Belen Rodriguez e il suo compagno di avventura a Detto Fatto, Jonathan Kashanian, in modo scherzoso aveva lasciato intendere che tra i due vi fosse una particolare simpatia. Ospite di Storie di donne al bivio nella puntata in onda sabato 6 aprile, la Guaccero è tornata sull’argomento ribadendo non solo l’estraneità al flirt, ma anche di essere single.

Bianca Guaccero nega il flirt con Stefano De Martino

Era il 2021 quando Bianca Guaccero conduceva su Rai 1 il contenitore pomeridiano Detto Fatto, coadiuvata in studio dall’amico Jonathan Kashanian. Dopo aver ospitato in collegamento Stefano De Martino, in occasione dell’inizio della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, l’esperto di fashion aveva azzardato che tra i due conduttori vi potesse essere una particolare compatibilità – “Siete fatti l’uno per l’altra”, aveva detto -, perfino del tenero, e da quel momento il gossip aveva cominciato a circolare in modo piuttosto insistente.

La Guaccero, già nella puntata successiva, aveva dichiarato di essere completamente estranea all’argomento, che fosse un’idea esclusiva di Kashanian della quale era all’oscuro. “Devo dirvi un po’ di cose, da ieri Stefano De Martino segue Bianca Guaccero su Instagram e i due andranno a prendere questo famoso caffè”, aveva rincarato la dose l’amico in diretta TV con tono scherzoso s’intende, ma lasciando comunque un barlume di “speranza” nei fan dei due conduttori. Sarebbero stati una bella coppia, indubbiamente.

Ma la verità è un’altra. “Io e Stefano de Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme“, ha ribadito ancora una volta Bianca Guaccero a proposito del presunto flirt, ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda sabato 6 aprile.

Bianca Guaccero single dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella

Proprio come Stefano De Martino – nonostante le voci sulla presunta relazione con la modella napoletana Luciana Montò, poi smentite -, anche Bianca Guaccero si è dichiarata single. Dalla separazione dal marito Dario Acocella, regista e sceneggiatore romano, nessun uomo è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice che si sta godendo il suo periodo di libertà dedicandosi esclusivamente al lavoro e alla figlia Alice.

“Ho sofferto molto – aveva spiegato a Mara Venier negli studi di Domenica In -. Credo mi porterò dietro a vita il senso di colpa di non avere dato una famiglia classica a mia figlia. Però ho capito anche che si tratti di un fatto relativo, l’importante è non far mai mancare a un figlio l’amore di entrambi i genitori. È importante che loro non siano mai coinvolti nelle dinamiche di un rapporto d’amore”.

“Eravamo molto diversi. Io vulcanica, lui rigoroso, ma ci siamo profondamente amati. Dopo il mio matrimonio ho avuto alcune storie ma oggi sono ancora single”, ha spiegato a Monica Setta.