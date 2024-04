Uno Stefano De Martino inedito, quello che abbiamo visto nel dietro le quinte di Stasera tutto è possibile, che si è lasciato andare a una confessione che non può non trovare un collegamento nella sua vita personale. Il conduttore ha infatti parlato di matrimonio. Il suo, con Belen Rodriguez, è finito definitivamente da molto tempo dopo numerosissimi tira e molla ed è per questo che ha deciso di dispensare un consiglio – a suo dire molto utile – a tutte le coppie pronte a compiere il grande passo.

Le parole di Stefano De Martino sul matrimonio

Di una cosa è certo: l’amore va celebrato ogni giorno. Stando insieme, volendosi bene ma senza ufficializzare mai quest’unione con le nozze. “Sposarsi oggi, nel 2024, è da presuntuosi perché l’87% dei matrimoni fallisce, insomma finiscono. Quindi se tu ti sposi oggi è perché hai la presunzione di far parte del 13% dei matrimoni che funzionano. Proprio tu!”, ha spiegato, “Rimandate, rimandate, vivete insieme ma senza sposarvi…”.

Stefano De Martino è stato però interrotto da Mara Maionchi, che ha dato una colorita formula per ottenere sicuro successo dalla vita coniugale: “Ma no! Vivere insieme senza essere sposati o non avere dei figli è una rottura di cogl**ni. Ma non vivete neanche insieme: vi trovate il giovedì sera o il mercoledì sera. Via se non c’è una motivazione non vivete insieme”.

La produttrice discografica sostiene inoltre che sposarsi abbia una sua logica e che bisogna farlo, senza però essere obbligati a convivere. Insomma, due posizioni completamente contrapposte che vengono da esperienze di vita diverse. Lei è infatti sposata da moltissimi anni con Alberto Salerno, con cui ha anche condiviso la passione per il suo lavoro (lui è anche un raffinato paroliere), mentre De Martino è reduce da una separazione turbolenta da Belen Rodriguez per la quale lei ha sofferto molto.

La vita privata di De Martino oggi

Gli sono stati attribuiti numerosissimi flirt, mai confermati dal diretto interessato. Agli occhi del pubblico, De Martino potrebbe apparire come un vero e proprio latin lover, dato il volume di storie d’amore che pare aver ingaggiato, ma lui non ha mai parlato davvero della sua vita sentimentale se non di quella evidente. Smentito anche il legame con Bianca Guaccero, oltre a quello scandaloso con Alessia Marcuzzi, mentre oggi sembra felicemente single nonostante di frequente emergano nomi di donne e ragazze bellissime che compaiono saltuariamente al suo fianco.

Continua intanto la sua rapida ascesa al successo e soprattutto nell’ambito della conduzione, che l’ha anche portato in teatro con uno show tutto suo in cui canta, balla, recita, presenta e mostra tutto il suo talento. Della fine del matrimonio con Belen Rodriguez ha invece parlato pochissimo, per rispetto della madre di suo figlio che il 9 aprile compie gli anni, mentre lei ha più volte parlato dei tradimenti subiti. Ora è tornato il sereno, certamente per il bene di Santiago, ma sul matrimonio lui non ha davvero dubbi: “Non sposatevi”, dice con sicurezza. E, visti gli ultimi anni che hanno caratterizzato la sua vita sentimentale, c’è da prenderlo sul serio.