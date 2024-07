Tale e Quale Show, cambia tutto: cosa farà Stefano De Martino

Stefano De Martino parteciperà come giudice a rotazione nel nuovo "Tale e Quale Show" su Rai1, promettendo sorprese

Fonte: IPA Stefano De Martino

L’atteso ritorno del Tale e Quale Show su Rai1 è finalmente alle porte, con un cast rinnovato e tante sorprese in serbo per i suoi spettatori. Una delle novità più attese è senza dubbio la partecipazione di Stefano De Martino come giudice a rotazione, una scelta che sta già facendo discutere. Ma cosa ci aspettiamo da questa nuova edizione del programma?

Tale e Quale Show, cambia tutto

La giuria del Tale e Quale Show si presenta quest’anno con un volto nuovo: Alessia Marcuzzi. Dopo 13 edizioni, Loretta Goggi lascia il posto alla celebre presentatrice romana, che siederà accanto ai confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Questa scelta rappresenta una svolta significativa per il programma, che punta a rinnovarsi senza perdere la sua identità.

Ma le novità non finiscono qui. Ogni puntata vedrà la presenza di un quarto giudice a rotazione, tra cui spiccano i nomi di Stefano De Martino, Pupo e Geppi Cucciari. Questa formula garantirà una maggiore varietà di giudizi e opinioni, arricchendo il dibattito e rendendo ogni episodio unico.

Il ruolo di Stefano De Martino nel programma

Stefano De Martino non è solo un volto amato dal pubblico, ma anche un professionista con una carriera consolidata nel mondo dello spettacolo. La sua partecipazione come giudice a rotazione nel Tale e Quale Show rappresenta un valore aggiunto per il programma, grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di valutare le performance con competenza e passione.

La sua presenza nel programma sarà anche un’occasione per osservare la sua interazione con Alessia Marcuzzi, con cui ha condiviso momenti di gossip e polemiche in passato. Nonostante le voci e le indiscrezioni, entrambi hanno dimostrato di saper mantenere un alto livello di professionalità, e questa nuova avventura televisiva potrebbe essere l’opportunità perfetta per dimostrarlo ancora una volta.

Fonte: IPA

Alessia Marcuzzi risponde al gossip sul presunto flirt con Stefano De Martino

Nel luglio 2020, Dagospia lanciava lo scoop sulla presunta storia tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, prontamente smentita dai protagonisti. A fine 2023, Belén Rodriguez ha riacceso le voci confermando il flirt, scoperto durante il lockdown del 2020.

Ecco infatti che la showgirl argentina ha riferito di messaggi inequivocabili trovati sul tablet del figlio Santiago, che avrebbero svelato la relazione.

Stefano De Martino ha ribadito recentemente a Striscia la Notizia la sua smentita, dichiarando che lui e Alessia avevano riso di quella che consideravano una fake news.

Ecco infatti che sui social il ballerino scriveva: “Una piccola rettifica, tra tutte le cose che sono circolate sul web in questa settimana, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere”.

Anche Alessia Marcuzzi ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, nonostante le insistenti incursioni della stampa. Infatti ha risposto con ironia a un commento su Instagram: “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Ma forse scelgo Brownie, sai?”, cercando di chiudere il gossip definitivamente.