Tale e Quale Show, Carlo Conti torna in autunno con un nuovo giurato

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IPA Carlo Conti a Tale e Quale Show

Tale e Quale Show si prepara a tornare nella prossima stagione televisiva confermando il suo spazio storico del venerdì sera su Rai 1. Nonostante i segnali di stanchezza avvertiti nell’ultima edizione, la tv di Stato non intende fare a meno del varietà condotto da Carlo Conti, ormai in onda dal 2012.

La formula del programma non dovrebbe subire rivoluzioni ma qualche novità appare inevitabile. Dopo anni di equilibrio consolidato, infatti, la trasmissione dovrà fare i conti con l’uscita di Giorgio Panariello.

Il comico toscano è destinato ad un nuovo percorso professionale a Mediaset, dove sarà impegnato in esclusiva per i prossimi anni.

La nuova giuria di Tale e Quale Show 2026

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi dovrebbero essere confermati anche nella prossima edizione di Tale e Quale Show.

I due rappresentano ormai una componente centrale del format: il primo per il suo stile imprevedibile e sopra le righe, la seconda per una presenza più leggera e pop capace di dialogare con il pubblico generalista.

La vera novità potrebbe invece essere l’arrivo di Enrico Brignano. Stando alle anticipazioni riportate da Affari Italiani, il comico romano – che di recente ha spento le 60 candeline – sarebbe il nome scelto per raccogliere l’eredità di Giorgio Panariello in giuria.

Un ingresso che consentirebbe alla trasmissione di mantenere forte la componente comica senza alterare troppo l’equilibrio dello show. Brignano, da anni volto consolidato della televisione e del teatro italiano, porterebbe in dote ironia, popolarità e una cifra narrativa diversa rispetto a Panariello, ma comunque compatibile con il tono familiare del programma.

Dovrebbe restare confermata anche la presenza del quarto giudice a rotazione, formula che nelle ultime stagioni ha contribuito a mantenere dinamica la giuria attraverso ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della televisione. Lo stesso Brignano ha ricoperto in passato questo ruolo.

La Rai punta sulle certezze

La scelta di mantenere saldo l’impianto di Tale e Quale Show si inserisce in una strategia più ampia della Rai per la prossima stagione televisiva. L’azienda sembra intenzionata a puntare soprattutto su format consolidati e volti riconoscibili, evitando stravolgimenti nel palinsesto dell’intrattenimento del weekend.

Il venerdì sera resterà così affidato a Carlo Conti, mentre il sabato continuerà a essere il territorio di Milly Carlucci con Ballando con le Stelle, altro titolo considerato una garanzia sia dal punto di vista editoriale sia commerciale.

In un panorama televisivo sempre più frammentato, tra piattaforme streaming e consumo digitale, la Rai opta per la strada della continuità. Programmi storici, conduttori familiari e meccanismi ormai rodati restano il cuore della proposta di prime time della tv pubblica.

Dunque, per Tale e Quale Show l’autunno 2026 sarà segnato da qualche cambiamento, ma senza rinunciare alla formula che negli anni lo ha trasformato in uno degli show più longevi e riconoscibili della televisione italiana.

Una scelta che ha attirato qualche critica, come quella di Fiorello che ha pubblicamente strigliato la Rai e Mediaset per mancanza di innovazione: “È da almeno vent’anni che in tv, tra Rai e Mediaset, ci stanno riproponendo sempre gli stessi programmi. Il palinsesto del prossimo anno è uguale a quello di quest’anno. Tutti gli anni gli stessi programmi: Ballando con le Stelle, gli Amici di Maria De Filippi, poi arriverà Tale e Quale Show e infine ci salverà Sanremo”, ha detto al Salone del Libro di Torino.