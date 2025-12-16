Giorgio Panariello lascia Tale e Quale Show e passa a Mediaset. Chi lo sostituisce

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Aria di novità in tv. Protagonista Giorgio Panariello che avrebbe deciso di lasciare Tale e Quale Show per approdare a Mediaset. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non ci sono ancora conferme ufficiali ma le indiscrezioni sono più forti che mai. Mancherebbe solo la firma tra l’attore e comico toscano e l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Perché Giorgio Panariello lascia Tale e Quale Show

Dopo anni di collaborazione con la Rai – e in particolare dopo l’esperienza come giurato a Tale e Quale Show, dove è approdato nel 2018 – Giorgio Panariello sembra pronto a voltare pagina.

Il suo nome non figura, infatti, nella giuria della versione Nip del programma, affidato alla conduzione di Nicola Savino e in onda nei primi mesi del 2026. Al posto di Panariello ci sarà Massimo Lopez, nome più che giusto per il programma data la sua lunga esperienza come imitatore ma, al tempo stesso, importante segnale che lascia poco spazio ai dubbi e che alimenta le voci su un imminente approdo di Giorgio al Biscione.

A lanciare la notizia è la rubrica C’è chi dice di Giuseppe Candela, sul settimanale Chi in edicola da mercoledì 17 dicembre. Un passaggio che, se confermato, segnerebbe l’inizio di una nuova fase professionale per Panariello, da sempre considerato uno dei volti più trasversali e amati dello spettacolo italiano, capace di muoversi tra teatro, televisione e cinema con naturalezza.

Resta da capire quali saranno i progetti che Mediaset potrebbe cucirgli addosso: varietà, prime serate, forse uno show costruito su misura per far risaltare il suo umorismo tagliente e popolare.

Solo qualche giorno fa, in occasione di un incontro con i giornalisti, Pier Silvio Berlusconi ha parlato della possibilità di produrre più varietà su Canale 5, in sostituzione dei reality show (ad esempio L’Isola dei Famosi non tornerà in onda la prossima primavera). E sicuramente Panariello è uno degli artisti più adatti a ruoli del genere.

Giorgio Panariello e l’amicizia con Carlo Conti

Nonostante questo cambiamento così importante, resta ben solida l’amicizia tra Giorgio Panariello e Carlo Conti. I due si conoscono da ragazzi e il loro rapporto è sempre stato molto forte, al di là dei rispettivi percorsi artistici.

Di recente, ospite di Domenica In, Panariello ha parlato proprio di Conti, ricordando gli inizi nel cabaret a Firenze insieme a Leonardo Pieraccioni. “Ridiamo delle stesse cose. La nostra amicizia si è cimentata anche nei fallimenti, non solo nei successi”, ha detto a Mara Venier, rievocando con ironia il primo spettacolo in tre a Grosseto, davanti ad appena 32 spettatori paganti e con tanto di multa all’auto.

“Non ci siamo mai scoraggiati. Oggi ciò che cimenta il nostro rapporto è anche la stima reciproca”. Nel racconto anche il Festival di Sanremo, che entrambi hanno condotto: “Mi hanno chiesto se volevo condurre, ma non volevo fare uno sgarbo a Carlo Conti”, ha scherzato Panariello.

Un modo molto elegante per ribadire che, al di là dei cambi di rete, alcune alleanze restano ben solide. Anche quando la carriera prende nuove direzioni.

