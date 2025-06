Giorgio Panariello a La Volta Buona, l’annuncio su Sanremo 2026

IPA Giorgio Panariello a Sanremo 2026: il progetto con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni

Giorgio Panariello è stato un gradito ospite de La Volta Buona. Il famoso comico ha un bel po’ di progetti in corso e, infatti, quest’estate sarà per lui quasi totalmente di lavoro. Il pubblico ha però una grande curiosità, che batte tutte le altre relative ai suoi impegni: ci sarà a Sanremo 2026?

Giorgio Panariello a Sanremo 2026

È stato proprio Giorgio Panariello a introdurre il tema di Sanremo 2026. Carlo Conti è rimasto in silenzio e lo stesso ha fatto Leonardo Pieraccioni. Il celebre comico invece ha gettato l’amo e tutti i fan del trio hanno abboccato.

Da un quasi annuncio del genere però non ci si può tirare indietro. Chiacchierando con Caterina Balivo, lui spiega quella che è la visione delle cose. Ha compreso la scelta di Conti di non invitarli per l’edizione 2025. Sarebbe stato fin troppo scontato, per quanto Pieraccioni un’apparizione l’abbia fatta, ma soltanto perché legata alla promozione del suo film con Alessandro Siani.

“Ho detto che saremmo andati a Sanremo soltanto con qualcosa che fa ridere molto. Poi ci ho pensato e mi sono detto che far ridere con Pieraccioni è molto difficile. Ho parlato con Carlo ed era d’accordo con me (ride, ndr)”.

A differenza della passata kermesse, stavolta la presenza del trio è tremendamente attesa. Conferma però che la sola presenza non può bastare. Non è un semplice varietà, è Sanremo. Per questo dovranno trovare il tempo di preparare un mini progetto esilarante per l’Ariston.

Il ricordo di Raffaella Carrà

Caterina Balivo ha colto la palla al balzo per ricordare un altro momento televisivo che li vide tutti e tre sul palco. A invitarli fu Raffaella Carrà, con la quale Panariello aveva un rapporto speciale. Dopo un video riassunto di alcuni momenti al fianco della compianta conduttrice e cantante, il comico ha detto la sua sul presunto “debole” che Raffaella aveva per lui.

Un po’ di chiacchiericcio aveva avuto inizio dopo la sua apparizione da Fazio: “Giorgio Panariello è bello! Assomiglia a George Clooney”. Il comico è però certo che stesse parlando di simpatia, sulla scia della stima reciproca che c’era.

“Ho amato tanto Raffaella e credo d’essere stato ricambiato a livello artistico. C’era un’amicizia e a volte ci confrontavamo e in alcuni casi sono andato a trovarla per una pizza insieme. Quando hai di fronte questi personaggi, dai quali puoi solo imparare, devi startene lì ad ascoltare, anche per superare tutti gli ostacoli di questo mestiere, quando viene da dirti ‘ma chi me l’ha fatto fare’”.

L’amore per Claudia Maria Cappellini

Considerando il clima matrimoniale, con Jezz Bezos a Venezia, non poteva mancare la domanda sulle sue potenziali nozze con Claudia Maria Cappellini, sua compagna di 25 anni più giovane. Dallo studio chiedono la proposta e lui fa il vago, spiegando di sta risparmiando per mettere insieme i 30 milioni del creatore di Amazon, così da replicare la gran festa.

La verità è che c’è grande serenità e va tutto bene così. Intanto si preannuncia per loro un’estate ben distanti l’uno dall’altra. Lei con le amiche e lui impegnatissimo con i suoi nuovi progetti.