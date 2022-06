Paola Perego, la figlia Giulia Carnevale si è sposata: la foto più bella su Instagram

Fonte: Ansa La figlia di Paola Perego si è sposata: le foto delle nozze

Sono stati giorni di grandi festeggiamenti per Paola Perego, che ha visto coronare davanti ai propri occhi il sogno della figlia Giulia Carnevale. La ragazza è infatti convolata a nozze assieme al compagno Filippo Giovannelli, in una cerimonia elegantissima e super emozionante tenutasi lo scorso 24 giugno. Immancabili, nei giorni a seguire, le foto più belle dell’evento pubblicate da madre e figlia sui rispettivi profili Instagram.

La figlia di Paola Perego ha detto “sì”: Giulia Carnevale si è sposata

Paola Perego ha da pochi giorni vissuto uno dei momenti più belli ed emozionanti della sua vita: il matrimonio della figlia Giulia Carnevale. La conduttrice Rai ha infatti coronato il suo sogno di vedere l’adorata figlia in abito bianco, felice e solare al fianco del suo compagno di vita, ora neo-marito, Filippo Giovannelli. Dopo la chiusura della prima edizione di Citofonare Rai2, vissuta al fianco della collega e amica Simona Ventura, la Perego è attualmente fuori dai radar del piccolo schermo per via della pausa estiva. E ne ha così approfittato per concentrarsi esclusivamente sui grandi festeggiamenti in famiglia presenziando, raggiante ed orgogliosa, al fatidico “Sì” della sua Giulia.

La cerimonia si è tenuta lo scorso 24 giugno nella meravigliosa cornice di Sperlonga, a Riva San Rocco, sul litorale laziale. La ragazza è stata accompagnata fino in chiesa dal papà Andrea Carnevale, ex calciatore della Nazionale ed ex marito di Paola Perego, dalla quale ha divorziato nel 1997. Successivamente la coppia di neo-sposi si è concessa qualche giorno di vacanza in barca, assieme ai figli nati dalla loro romantica storia d’amore: Pietro, nato nel 2018, e Alice lo scorso gennaio.

Paola Perego e Giulia Carnevale: i ricordi social di mamma e figlia dopo la cerimonia

Archiviati i giorni di festa e la cerimonia in pompa magna organizzata per il grande evento, Paola Perego e Giulia Carnevale in queste ore si sono lasciate cullare dai ricordi del matrimonio. E, attraverso i rispettivi profili personali di Instagram, hanno condiviso alcuni magici scatti delle nozze che hanno fatto il pieno di like. La conduttrice ha pubblicato una foto che ritrae i due neo-sposi abbracciati e felici durante i festeggiamenti che hanno fatto seguito alla cerimonia. A corredo poche, semplici parole: “GIULIA & FILIPPO ♥️ 24 Giugno 2022”.

La figlia ha invece condiviso un altro scatto molto simile, sempre abbracciata al suo Filippo, con tutti gli invitati compresa Paola Perego dietro di loro a fotografarli commossi ed emozionati. Assieme allo scatto, la data delle nozze, il simbolo dell’infinito e l’hashtag #filippoegiuliawedding. Oltre all’istantanea delle nozze, Giulia Carnevale ha anche pubblicato una foto testimonianza dei meravigliosi giorni vissuti e della fuga in barca assieme al marito: uno scatto con in primo piano le loro due mani vicine e con le fedi ben in vista e, sullo sfondo, l’acqua cristallina del posto da sogno in cui si sono goduti qualche ore di relax. Per la ragazza è ora tempo di pensare a un futuro che si prospetta radioso e ricco di progetti, al fianco del suo Filippo e dei suoi figli. E, come sempre, contando sulla presenza di mamma Paola.