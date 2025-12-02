GialappaShow, Paola Perego scivola dalle scale e cade: “Il Mago Forest dà alla testa”

IPA Paola Perego

“Il Mago Forest dà alla testa”, è stato questo il commento su Instagram di Paola Perego, co-conduttrice della settima puntata del GialappaShow: si riferisce al suo ingresso in studio, con il sorriso smagliante e un look perfetto, ma con un piccolo intoppo. Sì, perché è leggermente scivolata dalle scale. “È caduta”, si sentono i Gialappi in sottofondo, ma la Perego si è rialzata, anche se poco dopo ha di nuovo perso l’equilibrio.

GialappaShow, Paola Perego scivola e cade

La Gialappa’s Band insieme al Mago Forest è tornata in onda il 1° dicembre 2025, con un nuovo appuntamento del GialappaShow, come ogni lunedì dalle 21.30 su Tv8. La co-conduttrice scelta per la serata è stata Paola Perego, che nel fare il suo ingresso in studio ha vissuto un momento un po’ concitato, prima scivolando e poi cadendo. Ad averle “dato alla testa” è stato il Mago Forest, così ha commentato simpaticamente su Instagram l’accaduto. Sul palco, poi, come di consueto, si sono susseguiti numerosi ospiti, come Aldo, Giovanni e Giacomo, una nuova puntata di Vererrimo con Brenda Lodigiani e Benedetta Porcaroli.

Nel corso della puntata non sono mancati sketch simpatici tra Forest e la Perego: “Sai che anche io ho avuto un problema? Mi hanno fatto scrivere presentatore, ma sembra che te la tiri, capito? Ci ho fatto scrivere ‘professione entertainer versatile e lottatore carismatico”. Tanti i momenti anche fuori onda condivisi sempre dalla conduttrice su Instagram, in una sorta di social contro social dove il Mago Forest sta bevendo un Moscow Mule. Ed è stata promossa in veste di co-conduttrice del GialappaShow: una grande professionista che sa quando usare l’ironia (e come dosarla senza eccedere) e che conosce benissimo i tempi televisivi.

I progetti in tv

Oltre alla puntata a cui ha preso parte, Paola Perego, in occasione del Festival dello Spettacolo di Sorrisi, ha raccontato i suoi progetti in televisione. “Sto preparando la nuova edizione di The Floor, game di Rai2 alla terza edizione. Andrà in onda nei primi mesi dell’anno. Mi sto sperimentando nel game! The Floor è un game divertente perché coinvolge molto a casa. Ho voluto nel cast con me anche Gabriele Vagnato, per la sua ironia. Mi piace molto farlo, mi diverte”.

E per quanto riguarda Citofonare Rai2 non ci sono dubbi: il programma tornerà, anche se senza Simona Ventura, con cui la Perego ormai condivideva la conduzione da tempo all’interno del programma. “Citofonare Rai2 è il mio gioiellino. Torna a febbraio appena finiscono le gare di sci. Io ritorno, non noi… studieremo con chi. Simona Ventura ha scelto un’altra strada e quindi troveremo sicuramente un’idea per la nuova stagione. È un programma che fa staccare, che fa ridere e diverte noi quando lo scriviamo. E c’è anche tanta improvvisazione, la cosa più bella del nostro lavoro. Quello che oggi funziona è l’imprevedibilità”. Con la Ventura, infatti, c’è stato un sodalizio professionale per Citofonare Rai2, giunto al termine quando la conduttrice ha scelto di spostarsi a Mediaset e condurre l’edizione Nip del Grande Fratello. Sono state “rivali” di ascolti proprio nella serata del 1° dicembre: il canale più visto è stato Rai1, con il debutto di Sandokan.

