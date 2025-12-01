Sandokan con Can Yaman: quando inizia, puntate e cast

Sandokan è la serie evento più attesa del momento con protagonista Can Yaman: quando inizierà, le puntate e il cast

Il ritorno di Sandokan sul piccolo schermo è uno fra gli eventi televisivi più attesi degli ultimi anni. Dopo un percorso produttivo lungo e articolato, la nuova serie con protagonista Can Yaman si prepara a debuttare su Rai 1, riportando in prima serata l’eroe di Emilio Salgari. Un progetto ambizioso, costruito come una grande produzione internazionale, che punta a rinnovare il mito della Tigre della Malesia, usando un linguaggio moderno, un’estetica cinematografica e un cast di grande richiamo. Con un budget importante, riprese in location suggestive e un team di primo piano, Sandokan si candida a diventare una fra le fiction di punta della stagione televisiva.

Quando inizia Sandokan e quante puntate ci saranno

La serie con Can Yaman arriverà su Rai 1 all’inizio di dicembre 2025, in prima serata. L’emittente pubblica ha scelto una collocazione strategica per inaugurare la programmazione invernale. La data da segnare è il 1 dicembre 2025. Dopo l’esordio di Sandokan la messa in onda seguirà un ritmo serrato: gli episodi saranno otto in totale, distribuiti in quattro prime serate consecutive, così da mantenere alta la tensione narrativa e accompagnare il pubblico in un percorso appassionante.

Sandokan sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, ampliando la platea e intercettando un pubblico più giovane e internazionale. La serie, infatti, è pensata fin dall’origine come prodotto transnazionale, con un’estetica lontana dai linguaggi tradizionali della fiction italiana e vicina alle grandi produzioni in costume diffuse sulle piattaforme globali.

Il cast di Sandokan

Al centro del nuovo Sandokan c’è naturalmente Can Yaman, protagonista scelto per interpretare l’iconico pirata malese. Accanto a lui, nel ruolo dell’amico e alleato Yanez de Gomera, ci sarà Alessandro Preziosi, che restituisce al celebre personaggio un mix di ironia, astuzia e carisma.

Nel cast femminile spicca Alanah Bloor nei panni di Marianna, la celebre Perla di Labuan, figura centrale nel percorso di Sandokan. La produzione è firmata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, con la regia affidata a Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Le riprese sono state realizzate tra l’Italia e alcune location estere scelte per ricreare l’atmosfera esotica del Borneo salgariano. Un lavoro accurato che intreccia scenografie imponenti, costumi ricercati e scene d’azione girate con tecniche all’avanguardia.

“Il mio Sandokan sarà diverso: sarà un Sandokan autentico, ascetico, umano e altruista – ha confessato Can Yaman che più volte ha indicato quello dell’eroe di Salgari come il “ruolo della vita” -. Sarà un personaggio molto umano e sentimentale che abbraccia tutte le diversità, tutte le differenze culturali e che si preoccupa solo di migliorare la vita degli altri”.

“È un uomo sofferente che si sacrifica per gli altri e che si evolve, aperto a cambiare ed evolversi – ha confessato -. Questa apertura lo rende speciale. Pure nel suo modo di combattere vedremo questa sua parte umana. È un ruolo tosto e molto importante per l’Italia visto che è una produzione italiana che rappresenterà l’Italia nel mondo e quindi la responsabilità era forte, ma io sono stato fortunato perché ho avuto un sacco di tempo per prepararmi”.

