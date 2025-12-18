Sandokan 2 ci sarà? Can Yaman detta una condizione

Sandokan 2 ci sarà: la conferma della nuova stagione e cosa succederà all'eroe interpretato da Can Yaman.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Can Yaman

Sandokan 2 ci sarà. Dopo l’enorme successo ottenuto dalla prima stagione della serie tv con Can Yaman, la Rai avrebbe già rinnovato per una seconda stagione dello show. La fiction infatti tornerà sul piccolo schermo, con nuove avventure e cambiamenti importanti per tutti i personaggi, a partire da Sandokan.

Sandokan 2, quando andrà in onda

La serie tv con Can Yaman ha sorpreso tutti: Sandokan si è rivelato un enorme successo. Le avventure della Tigre della Malesia hanno appassionato il pubblico che, una puntata dopo l’altra, ha regalato enormi ascolti. La buona notizia per tutti i fan dello show è che la seconda stagione di Sandokan si farà.

Non solo, gli sceneggiatori starebbero già lavorando sulle prossime puntate e le riprese dovrebbero iniziare fra la primavera e l’estate del 2026. La messa in onda, a questo punto, potrebbe avvenire all’inizio del 2027. E la nuova stagione di Sandokan potrebbe riservare non poche sorprese. Prima di tutto potrebbe segnare il ritorno di Kabir Bedi, attore che ha interpretato per tantissimi anni l’eroe e che potrebbe prendere parte alle riprese per un cameo.

Non solo, Can Yaman, memore della lunga preparazione affrontata per interpretare Sandokan, avrebbe chiesto – ovviamente per gioco e scherzando – di vestire almeno per una volta i panni di Yanez, fedele amico dell’eroe interpretato da Alessandro Preziosi.

Sandokan 2, le anticipazioni sulla seconda stagione

La prima stagione di Sandokan, con protagonista Can Yaman, ha conquistato il pubblico italiano, lasciando aperte molte porte narrative e creando attesa per il seguito. Cosa accadrà in Sandokan 2? Secondo le prime anticipazioni la seconda stagione non sarà una semplice continuazione, ma amplierà il mondo narrativo della serie. Al centro della storia rimarranno Sandokan e il suo rapporto con Marianna, ma il loro legame sarà messo a dura prova dall’ingresso di una nuova figura femminile che porterà tensioni e sviluppi emotivi inediti.

Saranno presenti anche nuovi personaggi, mentre Sandokan dovrà confrontarsi con le responsabilità del suo ruolo di leader e con conflitti che superano la dimensione personale per abbracciare questioni legate a libertà, identità e destino collettivo. Nel cast principale torneranno dunque Can Yaman nei panni di Sandokan, Alessandro Preziosi come Yanez de Gomera, Alanah Bloor nel ruolo di Marianna e Ed Westwick come Lord Brooke, con possibili sorprese per chi ama i richiami alla storica serie televisiva degli anni Settanta.

Il formato della seconda stagione dovrebbe ricalcare quello della prima, con episodi caratterizzati da azione, drammi interiori e intrecci sentimentali, capace di parlare tanto agli amanti dell’avventura quanto a chi cerca storie con un forte impatto emotivo. La Rai e Lux Vide puntano a creare una narrazione che sappia regalare al personaggio di Salgari una lettura in chiave moderna.

“Posso dire che l’amore di Sandokan e Marianna sarà messo a dura prova perché ci sarà un’altra grande figura femminile che entrerà in questa storia. Una figura sorprendente. Ripeto, l’amore dei nostri due eroi sarà messo a dura prova”, ha spiegato Elena Bucaccio, produttrice creativa di Sandokan a FanPage. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa accadrà all’eroe interpretato da Can Yaman e a tutti i personaggi della serie.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!