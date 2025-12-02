Fiorello a La Pennicanza: “Mi tocca dire la verità”. La rivelazione sui vertici della Rai

Fiorello si traveste da Sandokan a "La Pennicanza": "Clamoroso successo, i vertici Rai hanno reagito così". E arriva la telefonata di Alessandro Preziosi

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati con La Pennicanza. Nella puntata di martedì 2 dicembre non possono ignorare il successo strepitoso della nuova serie Sandokan con Can Yaman. E lo showman ne approfitta per svelare i prossimi piani dei vertici Rai.

Fiorello si traveste da Sandokan

Dopo aver commentato l’annuncio di Carlo Conti sui Big di Sanremo 2026, Fiorello sposta l’attenzione nella puntata del 2 dicembre de La Pennicanza sulla serie Sandokan che ha debuttato lunedì sera. Il grandissimo successo di pubblico con oltre il 33% di share non poteva passare inosservato. E così Fiorello si presenta in studio nei panni dell’eroe di Salgari e rivela la reazione dei vertici Rai.

“Ieri ha fatto il 90%, i vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per far scrivere altre storie! Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno… ieri infatti non era affatto figo… appena l’ho visto ho detto: ‘ma chi è? Lady Gaga?!’. Mi tocca dire la verità però: mentre lo vedevo sul cavallo con la camicia aperta al rallentatore, lo ammetto, la mia eterosessualità ha vacillato!”.

Fiorello continua partendo dal luogo dove si è girata la produzione: “Un plauso alla Calabria: ha punti meravigliosi, anche i tigrotti di Mompracem li hanno presi da lì… dall’Aspromompracem!”. E ancora: “Conoscendo la Rai, prepariamoci: vedremo Sandokan ovunque, da ‘Ballando con Sandokan sotto le stelle’ a ‘Tale e Quale a Sandokan’, fino a ‘Il Festival di Sanremokan’, ‘Un posto al Sandokan’ e ‘Le indagini di Imma TataSandokan’, e persino il Tg… Sandokan!”.

La Pennicanza, la chiamata di Alessandro Preziosi

A questo punto arriva la telefonata di Alessandro Preziosi che in Sandokan interpreta Yanez. Fiorello lo stuzzica: “Hai controllato i polmoni? Hai fumato tutta la puntata, Sandokan questa volta ha rischiato di morire di fumo passivo!”. L’attore risponde: “È vero, quanto ho fumato! Yanez fuma tabacco portoghese: ho iniziato con i denti bianchi e ho finito con i denti gialli!”.

Fiorello a tutta satira sull’attualità

Si passa poi alla satira sull’attualità internazionale: “L’ammiraglio Cavo Dragone ha detto: ‘Attacchiamo la Russia… preventivamente!’. È come entrare in discoteca, vedere un buttafuori alto 1,90, muscoloso e pensare: ‘Meniamolo prima!’. Caro Cavo Dragone, ripensaci! Poi, uno chiamato così poteva fare solo l’ammiraglio… o Game of Thrones!”.

Ampio spazio anche al nuovo catalogo film di Rai Cinema: ‘Il rumore delle cose nuove’ di Genovese, ‘Succederà questa notte’ di Nanni Moretti, ‘Le cose non dette’ di Muccino, ‘Nel tepore del ballo’ di Avati, ‘Nessun dolore’ di Amelio. “Allegria!”, scherza Fiorello. “Non vedo l’ora, andrò a vederli tutti!”, scherza Fiorello.

Non mancano le battute socialmente impegnate, con Fiorello che lancia un appello sui prezzi dei voli: “Un ragazzo studente che vive a Milano o Torino e vuole tornare a trovare la famiglia non può pagare 840 euro per un andata e ritorno. È assurdo! Spenderebbe meno andando a Oslo e partendo da lì… Non voglio fare demagogia, ma durante le feste non si può approfittare delle persone. Studenti, lavoratori, chi ha figli lontani… tutti dovrebbero poter tornare a casa senza essere strangolati dai prezzi. A Natale i voli dovrebbero costare almeno la metà!”.

Fiorello, il ricordo di Pietrangeli

nfine, spazio al ricordo di Nicola Pietrangeli: “Uno dei primi grandi divi del tennis, il ‘Marcello Mastroianni’ della disciplina, unico nella Hall of Fame e con un rovescio bellissimo. Era un tennis diverso, con racchette pesanti e piatti corde minuscoli: quello che facevano era davvero da fenomeni. Condoglianze alla famiglia e ai figli, che conosco dai tempi dei villaggi. Lo ricordiamo con grande stima e affetto.”

