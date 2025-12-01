Licia Colò e l’ultimo incontro con Nicola Pietrangeli prima della sua morte: cosa le ha detto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Licia Colò

Un grande amore e un addio doloroso, ma inevitabile: Licia Colò racconta l’ultimo incontro con Nicola Pietrangeli, tennista entrato nella storia, ma soprattutto suo ex compagno a cui è stata legata da un sentimento fortissimo. Anche dopo la fine della loro relazione Nicola e Licia non si sono mai allontanati e hanno continuato ad avere un ottimo rapporto. Così tanto che, appena cinque giorni prima di morire, la Colò aveva incontrato l’ex sportivo.

Licia Colò, il ricordo di Nicola Pietrangeli: “Maestro di vita”

Quell’incontro si è trasformato in un ultimo saluto. Nicola Pietrangeli infatti cinque giorni dopo è morto all’età di 92 anni. Era il 1987 quando Licia Colò e Nicola Pietrangeli si innamorarono. All’epoca la loro storia d’amore fece molto discutere per via della differenza d’età. Lui infatti aveva 54 anni, lei 24.

Un amore durato ben sette anni e un legame che non è mai terminato. Nonostante la rottura infatti Pietrangeli e la Colò per anni sono rimasti in contatto. “Con lui ho condiviso un bellissimo momento della mia vita – ha spiegato la conduttrice -. E il nostro rapporto ha continuato a essere bello anche dopo, perché il nostro legame si è trasformato. L’amore può cambiare, e quando c’è un sentimento che merita, si trasforma in una grande stima e in un grande affetto, che ho sempre conservato per lui. Per me è stato un maestro”.

Oggi, dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli, di lui resta a Licia Colò un ottimo ricordo. “Nicola è stato un campione nella vita e nello sport, un esempio di grande coraggio – ha spiegato – È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all’ultimo. E io proprio di questo mi sono innamorata a suo tempo. In una società dove tutti fanno gli equilibristi, Nicola è stato un grandissimo maestro di vita”.

L’ultimo incontro fra Nicola Pietrangeli e Licia Colò

Licia Colò ha poi spiegato che, proprio perché con Nicola Pietrangeli aveva mantenuto ottimi rapporti, appena cinque giorni prima della sua morte era andata a trovarlo. La conduttrice ha rivelato che l’ex tennista stava male da tempo, ma anche nel loro ultimo incontro aveva trovato il modo di scherzare e di farla ridere.

“L’ho visto l’ultima volta solo cinque giorni fa – ha svelato Licia -. Sono andata a trovarlo, stava molto male, ma continuava a fare battute, lamentandosi di essere ‘stanco di essere stanco’. Stava male da tempo, adesso si è liberato. Probabilmente, ora ha finito di essere stanco”. La conduttrice ha poi voluto dedicare un pensiero all’ex compagno, ricordando il suo spirito ironico, il sorriso e la voglia di divertirsi.

“Voglio ricordarlo così – ha concluso, commentando quell’incontro che è stato, di fatto, un addio – e mi auguro che da lassù possa continuare a divertirsi, a sorridere e a fare battute con le persone che non ci sono più”.

