Morto Nicola Pietrangeli, chi era il grande amore di Licia Colò

Nicola Pietrangeli, grande amore di Licia Colò, si è spento a 92 anni. Leggenda del tennis, aveva vissuto un amore travolgente con la conduttrice.

Il mondo del tennis piange la morte di Nicola Pietrangeli, tennista di successo e grande amore di Licia Colò scomparso a 92 anni. Lo sportivo e la conduttrice negli anni Ottanta e Novanta si erano innamorati perdutamente, formando una coppia che aveva fatto molto discutere. All’epoca infatti Pietrangeli aveva 54 anni, mentre Licia Colò era molto più giovane. Nonostante ciò il loro legame è stato intenso e importante, durato dal 1987 sino al 1994.

L’amore di Licia Colò e Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli è considerato uno fra i più grandi campioni del tennis italiano. Primo atleta a imporsi in uno Slam, ha vinto due volte il torneo parigino, affermandosi come un talento internazionale. Elegante, brillante, carismatico, ha continuato a lasciare il segno anche dopo la carriera agonistica, guidando la nazionale maschile verso la storica vittoria della Coppa Davis negli anni Settanta. Tra le relazioni che hanno definito maggiormente la sua vita privata c’è quella con Licia Colò.

I due vissero una storia lunga e appassionata, durata diversi anni e segnata da una forte differenza d’età che però non impedì loro di costruire una quotidianità condivisa. Pietrangeli non ha mai nascosto quanto quella relazione fosse stata importante: in più occasioni l’ha definita una delle storie più significative della sua vita, svelando di aver sofferto molto dopo la rottura.

“Con Licia pensavo sarebbe stata la storia definitiva – aveva raccontato lui qualche tempo fa a Repubblica, parlando di quella storia d’amore -. Per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore. Mi dicevano tutti all’epoca ‘Ma dai che ci vuole? In 20 minuti sei a Palocco’. Sì, magari… alla fine ho comprato casa e mi sono trasferito a un passo dal mare, in mezzo al verde”.

In quell’occasione Pietrangeli aveva ricordato gli anni d’amore accanto a Licia. Momenti spensierati, rimasti anche dopo tanto tempo nella sua mente e custoditi gelosamente. “Party, viaggi, premiazioni ci sono sempre stati. Ma Licia era diversa. Mi diceva scherzando: “Certo che ti faccio risparmiare un sacco di soldi. Non mi piacciono i gioielli e detesto pure le pellicce”. In compenso faceva degli spaghetti con i capperi di Pantelleria, di-vi-ni”.

In quell’occasione l’ex tennista aveva anche parlato dei motivi del loro addio: “Tra noi c’erano quasi 30 anni di differenza di età. Sarà stato questo”, aveva rivelato.

Licia Colò accanto a Nicola Pietrangeli dopo la morte del figlio

La vita di Nicola Pietrangeli è stata segnata da successi, ma anche da grandi dolori. Il tennista infatti ha sofferto moltissimo a causa della morte del figlio Giorgio, scomparso a causa di un tumore al cervello. All’epoca – era luglio 2025 – il campione era ricoverato in ospedale, segnato da una sofferenza che aveva raccontato, fra le lacrime, a Repubblica.

“Io 92 anni, lui 59: dovevo morire per prima io. Non è giusto… Non è normale – aveva detto, ancora provato a causa di una rottura al femore -. Anche io anni fa ho avuto un tumore ma sono guarito. Stavolta però come si fa a guarire della morte di un figlio? È un dolore immenso. Era il più indipendente, il più autonomo. Era andato a vivere in Costa Rica con la moglie. Era un campione di surf. Andavamo molto d’accordo”.

A fargli visita in quell’occasione Licia Colò che, anche dopo l’addio, era rimasta in ottimi rapporti con Pietrangeli, sostenendolo anche in un momento così difficile e complicato.

