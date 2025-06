Liala, chi è la bellissima figlia di Licia Colò

Fonte: IPA Licia Colò e sua figlia Liala

Essere figli di personaggi famosi non è sempre facile. Ma Liala Antonino sembra affrontare la cosa con naturalezza, dolcezza e un’identità tutta sua. Figlia di Licia Colò, volto storico della TV e simbolo di viaggi, natura e sostenibilità, Liala ha sempre vissuto tra riflettori e riservatezza.

Superata l’adolescenza, la ragazza sta iniziando a raccontarsi un po’ di più tra passioni, esperienze lavorative e un rapporto madre-figlia che è molto più di una semplice eredità.

Chi è Liala Antonino

Liala Antonino nasce il 15 ottobre 2005, figlia dell’unione tra Licia Colò e Alessandro Antonino. Fin da bambina ha respirato curiosità, amore per la natura e spirito di osservazione: tratti che sembrano far parte del suo DNA. Non è solo una questione di somiglianza fisica legata gli occhi azzurri e ai capelli mossi: Liala ha ereditato dalla madre anche una sensibilità profonda e uno sguardo attento sul mondo.

Appassionata di viaggi e di ambiente, è cresciuta circondata da racconti di luoghi lontani, documentari e immagini che hanno alimentato la sua immaginazione. Ormai maggiorenne, si sta facendo spazio da sola, con discrezione e passo sicuro.

Dopo il diploma, Liala ha iniziato a sperimentare in diversi ambiti, seguendo le sue inclinazioni creative. Tra shooting fotografici, esperienze come modella e un interesse crescente per il mondo della comunicazione televisiva e cinematografica, sta esplorando possibilità che le permettano di esprimersi in modo autentico e personalissimo.

Vive da sola, ama cucinare e ha scelto un’alimentazione consapevole, senza carne. Ha uno stile di vita indipendente e personale, fatto di piccole routine, attenzione ai dettagli e tanto amore per ciò che la fa stare bene.

Una curiosità tenera e significativa riguarda proprio il suo nome: “Liala è un insieme dei nostri nomi, Licia e Alessandro” aveva spiegato Licia Colò: ad aggiungersi, poi, le lettere iniziali della parola Always.

Un nome unico, denso di simbolismo, che ha però richiesto del tempo prima di essere apprezzato davvero. “Quando ero più piccola non riuscivo ad apprezzarlo. Era diverso dagli altri, spesso la gente non riusciva a pronunciarlo. Poi ho iniziato a vederne l’unicità”, ha raccontato Liala in un’intervista da Caterina Balivo. Un nome che oggi sente suo, e che accompagna il suo percorso verso un’identità sempre più definita.

Liala e il rapporto con mamma Licia Colò

Crescere accanto a una madre conosciuta e amata dal grande pubblico può essere un’esperienza complessa, fatta di luci e ombre. Liala lo sa bene: il riferimento al cognome Colò l’ha accompagnata fin da piccola, spesso suscitando aspettative, curiosità e, a volte, giudizi non richiesti. “Mi prendevano in giro con battute infelici”, ha raccontato, riferendosi a quei commenti legati alla notorietà della madre e al fatto di essere privilegiata che rischiavano di oscurare la sua vera personalità.

Allo stesso tempo, la presenza di Licia, pur spesso impegnata in viaggi di lavoro o in studio, non è mai mancata davvero. Liala è cresciuta in un ambiente affettuoso, circondata da figure di riferimento come la nonna che l’hanno aiutata a trovare equilibrio e serenità: “Non ho sofferto, perché ero sempre con mia nonna o con persone che mi vogliono bene”, ha confidato nel programma La volta buona.

Fonte: IPA

Negli anni, quel legame madre-figlia si è trasformato in qualcosa di ancora più profondo: una complicità matura, basata sul rispetto reciproco e sull’amicizia. Oggi, pur vivendo da sola e portando avanti la sua indipendenza, Liala è molto legata a sua madre. “Crescendo siamo diventate ottime amiche”.

Le due si frequentano spesso: Licia le fa visita volentieri, mentre Liala si diverte a cucinare per lei e a consigliarla anche in fatto di look.

Una famiglia ancora molto unita nonostante la separazione tra Licia Colò e Alessandro Antonino nel 2024: i due sono riusciti a mantenere un rapporto sereno e rispettoso, rimanendo non solo in buoni rapporti ma anche colleghi affiatati. Un equilibrio raro, che ha avuto un impatto positivo su Liala, che oggi si dice fiera del modo in cui i suoi genitori hanno saputo gestire la loro storia, trasformandola in un esempio di maturità e collaborazione.