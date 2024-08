Licia Colò, conduttrice: biografia e curiosità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Conduttrice, blogger, autrice e scrittrice, Licia Colò è un volto amatissimo della tv italiana. Tutti la ricordano per aver condotto un programma cult come “Alle falde del Kilimangiaro”, ma Licia è stata anche una autrice tv e ha svolto un’intensa attività di divulgazione scientifica. Inoltre è autrice di diversi libri che raccontano le sue esperienze di viaggio in giro per il mondo.

Licia Colò, la carriera

La carriera di Licia Colò è iniziata nel 1983 quando è diventata annunciatrice di Italia 1. Lo stesso anno ha debuttato accanto a Paolo Bonolis nella trasmissione “Bim bum bam”.

In seguito ha lavorato con Maurizio Costanzo nello show “Buona Domenica” e con Gianmarco Tognazzi nello show “Fans club”. Nel 1989 ha condotto “L’arca di Noè”, svelando la sua enorme passione per i viaggi e la Natura.

Nel 1996 è passata in Rai per guidare “Geo & Geo”, “King Kong – Un pianeta da salvare”, “Il pianeta delle meraviglie” e “Timbuctù”.

Dal 1998 è stata alla guida dello show domenicale “Alle falde del Kilimangiaro”, dedicato ai viaggi. Ha poi condotto dal 2003 al 2009 “Cominciamo bene animali e animali” e nel 2007 ha preso parte a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci.

Nel 2013 dopo 16 anni ha lasciato “Alle falde del Kilimangiaro”, sostituita alla conduzione da Camila Raznovich. L’anno successivo Paolo Ruffini, direttore di rete a TV2000 l’ha voluta alla guida di alcuni programmi come “Il mondo insieme” e “Animali e animali”.

Con il marito (oggi ex) ha condotto “Dio li fa poi li accoppia”. Nel 2018 è tornata in Rai con la trasmissione “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”. Nel 2019 è arrivata alla guida di “Eden – Un pianeta da salvare”, programma in onda su La7 grazie al quale ha ricevuto il Premio Flaiano per il miglior programma culturale.

Licia Colò, programmi tv e film

Film

1988 – Le finte bionde

1989 – La casa delle anime erranti

2000 – Un medico in famiglia, episodio 2×09 (2000)

2016 – Alla ricerca di Dory

2024 – Ricomincio da Taaac!

Programmi tv

1982 – Grand Prix

1982-1985 – Annunciatrice di Italia 1

1983-1985 – Bim Bum Bam

1985 – Festivalbar

1985-1986 – Azzurro

1985-1986 – Anteprima

1986-1987 – Buona Domenica

1987 – Fans club

1988 – Cabaret per una notte

1989 – 1994 – L’arca di Noè

1989 – 1994 -L’arca di Noè – Itinerari

1991 – Domenica 5

1991 – Chiaramente

1991-1992, 1994-1997 – Simpaticissima

1993 – Canzoni spericolate

1994 – 1996 – La compagnia dei viaggiatori

1994-1995, 1997 – Trenta ore per la vita

1995 – Stelle a quattro zampe

1996 – Amici animali

1996 – Paese che vai

1996 – 1998 – Geo & Geo

1997 – Speciale Geo & Geo

1997, 1999 – Telethon

1997-1998- Tra mare e stelle

1997 – Timbuctu

1998 – Serenate

1998-2014 – Alle falde del Kilimangiaro

1999 – Derby del Cuore

1999-2000 – King Kong – Un pianeta da salvare

2000-2003 – Il pianeta delle meraviglie

2003 – Buone notizie – Un programma dove c’è sempre il sole

2003-2009 – Cominciamo bene – Animali & Animali

2007 – Ballando con le stelle

2010 – Cominciamo bene – Condominio Terra

2010-2011 – Nati liberi

2011 – Condominio Terra

2011 – Lasciami cantare!

2011 – Kilimangiaro – Gli incontri ravvicinati di Licia Colò

2013 – Kilimangiaro – Sere d’estate

2014-2023 – Il mondo insieme

2015-2016 – Animali e animali

2016-2017 – Dio li fa poi li accoppia

2018 – Madre Terra

2018 – Niagara – Quando la natura fa spettacolo

2018-2019 – Prima di cena

2019 – Eden – Un pianeta da salvare

2020 – Speciale Eden – Missione Pianeta

2020 – Qualcosa si è rotto

2021 – Speciale Eden

Pubblicità

1994-1997 – Golia Bianca

2000 – Kinder Cioccolato

2021 – Consorzio Recupero Vetro

Programmi radio

2015-2016 – Casa Colò, Radio InBlu

2018-2019 – Dio li fa e poi li accoppia, Radio InBlu

Licia Colò, i libri

La mia arca, Milano, Rusconi, 1994

Il sogno, Trento, Panorama, 2000

Sognando il Kilimangiaro. 14 itinerari per il mondo, Roma, RAI-ERI, 2001

Alle falde del Kilimangiaro. Il giro del mondo in 80 paesi, con Antonella

Serantoni, Nicola Sisto e Vincenzo Arnone, Roma, RAI-ERI, 2004

Animali e animali, con Francesco Petretti, Milano, Fabbri, 2004

Aria, con Luca Lombroso, Vignola, Banca CRV, 2005

L’appetito vien viaggiando. Alle falde del Kilimangiaro, Roma, RAI-ERI, 2006

Cuore di gatta. Una storia d’amore, Milano, Mondadori, 2007

L’ottava vita. I nostri animali vivono per sempre, Milano, Mondadori, 2008

C’era una volta una gatta e altre storie di animali rimasti nel cuore, Milano, Mondadori, 2010

Per te, io vorrei. Ti racconto che il mondo può essere bellissimo, Milano, Mondadori, 2013

Leo, Dino e Dreamy. Alla ricerca della medusa eterna, con Alessandro Carta, Milano, Fabbri, 2014

Il Pianeta. Istruzioni per l’uso, Solferino, 2020

L’aragosta vive cent’anni, Solferino, 2021.

Licia Colò, la vita privata

Licia Colò ha vissuto diversi amori importanti nel corso della sua vita. La conduttrice non ha mai nascosto di essere stata legata ad un uomo che l’ha fatta molto soffrire in passato.

“Mi faceva sentire inadeguata – ha svelato in passato – con lui è durata tanto, dai 14 ai 24 anni…quanta fatica ho fatto per scrollarmi di dosso le conseguenze di quella storia. Perché era uno di quelli che ti fa credere che non vali niente, che ti affossa, che ti fa sentire inadeguata. Ero bella e mi convinceva che ero brutta. Lui era basso? Quindi ero io ad essere sbagliata perché alta. Insomma, un tipo d’uomo da cui bisogna scappare…”.

Nel 1987 Licia ha incontrato il tennista Nicola Pietrangeli con cui ha vissuto un grande amore. “Mi ha fatto capire che potevo volare – ha confidato – mi amava, ma non è solo quello. Nicola è ed era una persona sicura di sé, realizzata, generosa. Ed era felice nel vedermi felice. Mi ha aiutato a crescere, mi ha insegnato a dire ‘Io voglio’. Mi diceva ‘Licia, tranquilla, tu puoi arrivare dove vuoi’”. Un supporto morale, oltre che emotivo”.

Dal 1994 al 2003, Licia Colò è stata legata a Carlo Brotto, cameraman Mediaset. Nel 2004, infine, ha incontrato Alessandro Antonino, noto pittore napoletano che ha sposato dopo tre mesi di conoscenza.

La coppia ha avuto una figlia Liala. Dopo la separazione Alessandro e Licia sono rimasti amici, arrivando anche a lavorare insieme. Alessandro infatti è noto sui social come Mr. Nat, ossia Signor Natura e ha condotto un programma su La7.

“Ci vogliamo molto bene – ha rivelato la conduttrice -, abbiamo lavorato tanto insieme e continuiamo a lavorare insieme. Credo di essere la sua migliore amica al momento, come lui è il mio migliore amico, ma l’amore di una coppia tra noi è finito”.