Sveva Sagramola assente da Geo dopo un intervento

Sveva Sagramola ha dovuto subire un intervento a un occhio e per tale ragione sarà assente da Geo, in onda il pomeriggio su Rai 3, per tutta questa settimana. Ad annunciarlo in tarda mattinata era stata la pagina Facebook del programma con un post che riportava le parole della conduttrice ma lei stessa, nella puntata del 4 dicembre, ha voluto collegarsi in diretta con il collega e momentaneo sostituto Emanuele Biggi, dando ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Sveva Sagramola assente da Geo per un intervento all’occhio

“Ciao a tutti, questa settimana non sarò in tv perché ho scongiurato un distacco della retina con un piccolo intervento e devo stare a riposo assoluto per qualche giorno. Per fortuna c’è Ema, pronto a sostenermi insieme alla meravigliosa squadra di Geo, un gruppo di lavoro eccezionale, a cui vanno tutta la mia gratitudine e il mio grande affetto. A presto! Sveva”, queste sono state le parole condivise dalla pagina Facebook dello storico programma, spiegando l’assenza della conduttrice dal pomeriggio di Rai 3.

Per gli amanti della natura, Geo è da anni un appuntamento fisso e la Sagramola, con garbo e grande competenza, è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori che non si perdono neanche una puntata. L’assenza della conduttrice inevitabilmente si farà sentire ma lei stessa, all’inizio della puntata andata in onda il 4 dicembre, ha voluto rompere il silenzio collegandosi in diretta con il suo collega e momentaneo sostituto, Emanuele Biggi, spiegando come sta dopo l’intervento: “Sto bene, non vi preoccupate. Devo restare ferma e immobile per alcuni giorni (…) però sembra che per ora proceda tutto bene. Ho avuto un piccolo intervento e insomma è tutto a posto, dai. Spero di tornare presto perché mi mancate tanto”.

Sveva Sagramola al timone di Geo da oltre 20 anni

Dire che sia sia “solo” la conduttrice di Geo sarebbe riduttivo. Per chi segue il programma Sveva Sagramola è una di famiglia, il volto di tranquilli e interessanti pomeriggi trascorsi a guardare documentari sui luoghi più belli e particolari del mondo, a informarsi su natura, clima e tutti i cambiamenti che il nostro Pianeta sta subendo, purtroppo anche nel male. È la voce che accompagna i telespettatori dal lunedì al venerdì alle cinque del pomeriggio per imparare qualcosa di nuovo.

Non c’è da stupirsi se l’annuncio della sua assenza abbia fatto preoccupare moltissimi telespettatori, rincuorati sentendola al telefono con tono tranquillo e sereno. Sveva Sagramola con Geo (per un po’ Geo&Geo) ha raccolto una eredità importante: la primissima edizione del programma è andata in onda niente meno che nel 1984 con Folco Quilici e Mita Medici alla conduzione, passando poi nelle mani di altri conduttori fino ad arrivare a Licia Colò, che ne ha tenuto le redini dal 1996 al 1998 per due edizioni. Da allora per oltre vent’anni lo scettro di “regina” di Geo è appartenuto e continua ad appartenere alla Sagramola – affiancata da Emanuele Biggi dal 2013 – , capace di stare sul pezzo e rendere quello che è a tutti gli effetti il secondo programma più longevo di Rai 3 sempre attuale e mai banale.