Vladimir Luxuria ha moltissime frecce al proprio arco: tanta esperienza in televisione, la capacità di dimenarsi con grazia tra il serio e il faceto e una simpatia che, insieme al suo grande cuore, la rende uno dei volti più amati del piccolo schermo. Certo non mancano le critiche – succede a tutti, in fondo – ma Luxuria nel tempo ha saputo guadagnarsi l’ammirazione di colleghi e fan, anche per un altro elemento che non passa inosservato: il suo gusto in fatto di look.

Mai banale, pronta alle citazioni “alte” come alle mise più divertenti ed estrose, anche all’Isola dei Famosi farà sfoggio di un guardaroba studiato a menadito che ne valorizzi la fisicità e l’altezza piuttosto “importante”. Il tocco di stile? Senza dubbio le tantissime parrucche che abbina sapientemente a ogni singolo look e a un make up sempre impeccabile.

Vladimir Luxuria, quanto è alta

La nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi – al via lunedì 8 aprile come sempre su Canale 5 – è alta 178 cm. Una fisicità “importante” la sua, che ha sempre saputo valorizzare con i giusti look e con una sapiente scelta di modelli e accessori. Del resto chi mastica un po’ di stile sa bene quanto questi ultimi siano importanti per rendere ogni mise unica e speciale.

Nello specifico Vladimir Luxuria ha sempre reso molto personali le proprie scelte di stile, facendone un vero e proprio marchio di fabbrica che nel tempo l’ha resa tra i volti più amati del piccolo schermo. Vestirsi non vuol dire semplicemente coprirsi e questo la conduttrice lo sa bene: ogni capo e singolo elemento è come un’estensione della propria personalità, di un’idea e di un modo di essere. Dovrebbe essere così per tutte!

Elegante e chic (con ironia)

La vita di Vladimir Luxuria non è stata sempre tutta rose e fiori eppure, a giudicare dal suo modo di apparire, potrebbe sembrare l’esatto contrario. Che gli abiti possano essere come una “corazza”, una vera e propria “armatura” è indubbio e nel suo caso forse il discorso vale ancor di più: dopo anni di lotte e di soprusi per la il suo orientamento sessuale prima e poi per essere transgender, ha maturato una voglia di essere sé stessa a prescindere da quello che pensano gli altri che dovrebbe solo fare scuola.

Fonte: IPA

Così i suoi look sono l’affermazione di sé e lo specchio di una personalità che unisce sensibilità e impegno, ma anche grande simpatia e voglia di donare un sorriso agli altri. Elegante e chic, Luxuria attinge da un guardaroba piuttosto variegato che conta abiti scintillanti ma anche sobri, tessuti particolari e drappeggi vistosi ma al contempo capi senza tempo che non passano mai di moda, inclusi tailleur con gonna e pantaloni.

Immancabili ovviamente le scarpe, rigorosamente alte nonostante non ne abbia bisogno, vista l’altezza naturale: “Non importa che siano di grandi griffe, mercatini vintage o marchi low cost, l’essenziale è il modello e che abbiano tacchi comodi. Anche se sto parecchio seduta, col tacco 12 dopo quattro ore di diretta i piedi griderebbero vendetta!”, aveva detto in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni nel 2022.

Non mancano le citazioni cinematografiche nei look di Vladimir Luxuria, che abbiamo potuto ammirare in particolare modo durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che l’ha vista nel ruolo di opinionista al fianco di Ilary Blasi. Su tutti lo splendido tubino nero con perle ispirato a Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Semplicemente divino!

Vladimir Luxuria, le parrucche sono un vero tocco di stile

L’ispirazione di Vladimir Luxuria attinge in parte dalla scena en travesti, quella dei club e degli spettacoli drag, come dimostrano alcuni dei look più estrosi e luccicanti. Ma da questo mondo arriva anche il vero tocco di stile della conduttrice: le parrucche.

Qui in Italia il loro utilizzo non è d’uso comune, ma a ben pensarci sono un accessorio versatile e che apre talmente tante possibilità di stile che potremmo farci proprio un pensierino. La chioma è importante e cambiando parrucca possiamo decidere di apparire come vogliamo in base al nostro umore, all’occasione del giorno e al look indossato.

Va da sé che per Luxuria – nata come Wladimiro Guadagno – le parrucche siano anche una necessità: “I capelli sono finti: ricordate che sono nata uomo e vado per i 50: come volete che siano i miei capelli?”, aveva detto al Grande Fratello VIP. “Benedetto chi ha inventato le parrucche, già bigodinate, cotonate o dritte a spaghetto! – aveva aggiunto poi prima di diventare opinionista all’Isola dei Famosi, nel 2022 – Ci sono quelle ‘front lace’ con una veletta che aderisce all’attaccatura. E quelle che si fissano con le forcine. A volte pungono! Ma del resto come recita il detto… ‘Per belle apparire bisogna soffrire'”.