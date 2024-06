Oggi 5 giugno finisce l’Isola dei Famosi. La diciottesima edizione del reality show di sopravvivenza non ha conquistato né pubblico né critica; un’edizione affatto facile, che ha visto il cambio alla conduzione, da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria. Quest’ultima, intervistata ai microfoni di Casa Sdl, ha ammesso di non aver mai chiesto di condurre. Su Instagram, poco dopo, ha pubblicato un video per salutare i fan del programma e fare maggiore chiarezza su quanto rivelato.

Vladimir Luxuria, il bilancio della conduzione dell’Isola

Da opinionista a conduttrice, un po’ come è successo ad Alfonso Signorini al Grande Fratello: il percorso di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi è stato veloce e intenso. Da “spalla” di Ilary Blasi, nella diciottesima edizione è diventata conduttrice. Ma non è stata lei a volerlo. Intervistata a Casa Sdl, ha spiegato semplicemente di aver colto l’occasione al volo.

“Io non l’ho manco chiesto. Non è che abbia fatto in modo di… Me l’hanno chiesto loro. E io ho fatto le scarpe a Ilary? Non ci si crede”. Dichiarazioni che, come è ovvio, hanno alimentato la polemica sui social. In ogni caso, tra la Luxuria e Ilary Blasi non c’è mai stata nemmeno una presunta rivalità: il rapporto, professionale e amichevole, non è mai stato messo in dubbio, e la conduttrice l’ha salutata in diretta durante la prima puntata dell’Isola.

Il bilancio dell’edizione? Non così facile, in realtà, considerando la nuova linea editoriale introdotta da Pier Silvio Berlusconi contro il trash. Una linea sobria non solo non ha ripagato, ma ha fatto crollare gli ascolti, già piuttosto oscillanti nelle scorse edizioni: la puntata del 22 maggio 2024 è stata la meno vista nella storia del reality. “Mi sono ritrovata a condurre un’Isola dei Famosi nuova dove non si volevano troppe liti, troppo trash, una linea più sobria. Anche questa è stata una difficoltà”.

Il video su Instagram per chiarire

Poche ore dopo la condivisione del video online con le dichiarazioni riportate, Vladimir Luxuria ha pubblicato un filmato su Instagram per mettere un punto alla polemica. “Mi dispiace di alcuni filmati che sono stati estrapolati per mettermi in cattiva luce con chi invece ha così tanto avuto fiducia in me. Ma io sono una persona sincera, schietta e quindi grazie, grazie, grazie e ci vediamo alla finale dell’Isola“.

La conduttrice ha ringraziato il pubblico che l’ha seguita e le ha dato fiducia, cosa affatto scontata considerando che la nuova linea editoriale è stata problematica non solo per l’Isola, ma anche per il Grande Fratello. Forse, la componente “trash” è ormai insita nei reality. Ma, si sa, tutti i cambiamenti necessitano di tempo.

Riguardo al futuro, la Luxuria non ha un’idea chiara di quel che l’attende. “Se rifarei un’altra edizione dell’Isola dei Famosi? Penso di aver imparato tanto, all’inizio ero un po’ più rigida perché avevo paura di sbagliare e di muovermi troppo, ora che si va verso la fine sono più rilassata e credo che ogni puntata si impara sempre qualcosa, quindi se mai volessero riconfermarmi perché no“. Secondo un’indiscrezione, tuttavia, Banijay non ha gradito né la conduzione né i bassi ascolti registrati: Mediaset potrebbe quindi ritrovarsi a riflettere sul cast, tanto da richiamare Ilary Blasi.