C’è grande curiosità attorno all’Isola dei Famosi, uno dei reality show di punta della televisione italiana. Insieme al Grande Fratello, l’Isola è sempre è stato tra i programmi più seguiti, prima in Rai e successivamente in Mediaset. Tuttavia, il suo ritorno non è certo, così come quello della conduttrice, Ilary Blasi, che però non è affatto “fuori da Mediaset” come spesso hanno fatto intendere le indiscrezioni. E ora a parlare è Vladimir Luxuria.

Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei Famosi: parla Vladimir Luxuria

Nel corso di un’intervista a Novella 2000, Vladimir Luxuria ha risposto a una domanda ben precisa. Sì, perché il ritorno dell’Isola dei Famosi, stando a quanto dichiarato da Pier Silvio Berlusconi, non è così scontato. Alla Luxuria, dunque, è stato chiesto della conduzione di Ilary Blasi. Tornerà o no a condurre la nuova edizione dell’Isola (ammesso che si farà)?

“Non ho idea di chi diffonda notizie simili… Io non ne so nulla… Si farà l’Isola? Non si farà? Boh”. Sulla Blasi, dunque, sembrerebbero non esserci incertezze. Anche perché non è mai stata fatta fuori da Mediaset, come spesso hanno lasciato intendere alcune indiscrezioni. La sua posizione non è mai stata messa in discussione.

Tuttavia, c’è ancora molta indecisione riguardo al ritorno – o meno – dell’Isola dei Famosi. C’è anche da dire che la nuova edizione del Grande Fratello, dopo le nuove direttive e la politica anti trash, non sta dando i risultati sperati. All’Isola, dunque, potrebbe andare l’arduo compito di risollevare gli ascolti, rivoluzionando il format e provando nuove strade. Ma non c’è nulla di certo.

Il destino di Ilary Blasi a Mediaset

Quando Ilary Blasi ha ricevuto il suo nono tapiro, ai microfoni di Striscia la Notizia ha rivelato: “Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei Famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”. Dunque, anche la conduttrice stessa ha lasciato intendere che c’è un momento di stallo. Ma non è affatto detto che rimarrà tale.

C’è poi da aggiungere che la Blasi non è mai stata cacciata da Mediaset, stando a quanto riportato da Dagospia. “Nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa. C’è chi scommette che Ilary Blasi continuerà ad essere un volto di Canale 5. Molto dipenderà dalla presenza dell’Isola dei Famosi in palinsesto a inizio 2024. Il reality tornerà con molta probabilità su Canale 5 e Ilary potrebbe essere ancora una volta alla conduzione”.

Un discorso, in effetti, che è supportato da ulteriori osservazioni. La Blasi non è mai stato un nome inviso all’azienda, non è mai stata nel mirino e non ha mai sbattuto la porta. Soprattutto, non ha mai rilasciato dichiarazioni fuori luogo. Nemmeno quando è stata costantemente al centro delle luci dei riflettori dopo la separazione da Francesco Totti. Al momento, non resta che attendere, ma la presenza della Blasi al timone dell’Isola non è dunque in discussione. Ad esserlo è solo la possibilità di uno stop momentaneo del reality per la stagione televisiva 2024.