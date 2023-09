“Ilary Blasi fuori da Mediaset”: la verità sulla decisione di Pier Silvio Berlusconi

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

“Ilary Blasi fuori da Mediaset”. Negli ultimi mesi, e in particolare nelle ultime settimane, quante volte abbiamo letto questa frase? La conduttrice è rimasta in silenzio, senza cedere a nessuna delle provocazioni. Non lo ha mai fatto, neppure quando, dopo la separazione da Francesco Totti, sono state condivise diverse notizie private su di lei. Ma ora c’è la volontà di fare maggiore chiarezza sulla posizione di Ilary Blasi a Mediaset.

Ilary Blasi, il destino a Mediaset e all’Isola dei Famosi

Già l’anno scorso Ilary Blasi ha preso le distanze dopo l’estate dalla televisione, tornando a condurre, nella primavera del 2023, l’Isola dei Famosi. Anche per quest’anno, la Blasi non ha nessuno show in programma nei palinsesti autunnali o invernali. Ma la sua lontananza dalla televisione non è in alcun modo una conferma dell’allontanamento da Mediaset. Anzi. Tutt’altro, secondo quanto riportato da Dagospia.

Giuseppe Candela, infatti, ha riferito che la Blasi non è “Barbara D’Urso e nemmeno Belen Rodriguez, non è un nome inviso all’azienda. Non era un nome nel mirino, non ha sbattuto la porta o fatto dichiarazioni fuori posto”. Già questo, in effetti, dovrebbe far riflettere, dal momento in cui, a parte voci di corridoio, non è mai arrivato uno stop o una lamentela della Blasi, che è sempre stata al suo posto, mettendosi a servizio dell’azienda.

La verità è che Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti, ha già ampiamente chiarito la posizione della Blasi a Mediaset, aspetto confermato anche dal portale di Roberto D’Agostino. “Molto dipenderà dalla presenza dell’Isola dei Famosi in palinsesto a inizio 2024. Il reality tornerà con molta probabilità su Canale 5 e Ilary potrebbe essere ancora una volta alla conduzione”.

La linea anti trash di Pier Silvio Berlusconi

In molti hanno dato per certa la decisione di Pier Silvio Berlusconi riguardo alla conduttrice. La verità, però, è che non c’è in alcun modo una decisione. Certo, è vero che l’edizione dell’Isola dei Famosi è stata confermata, ma in panchina. Quello che è sempre stato certo, però, è il rinnovamento della Rete, che di fatto c’è stato. I cambi alla conduzione, le modifiche ai programmi, la linea anti trash. Dura, forse, ma necessaria per ampliare l’offerta.

Sull’Isola dei Famosi, poi, Berlusconi ha già avuto da ridire. Pensiamo, per esempio, a quando ha bloccato la prima lista di naufraghi, o la scelta di inserire Enrico Papi, un conduttore, come opinionista, per tastare anche le reazioni del pubblico. Che sono state abbastanza positive: Papi ha portato una ventata di freschezza, e i battibecchi con la Blasi hanno incuriosito i più. Senza, però, scadere nell’eccesso.

Ora, secondo Dagospia, sono le parti – la Blasi e Mediaset – a dover discutere dell’Isola, ma anche della possibilità di considerare altri progetti. “Nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa. C’è chi scommette che Ilary Blasi continuerà ad essere un volto di Canale 5“. Almeno per il momento, dunque, non c’è alcuna ragione di considerare la conduttrice fuori dalle punte di diamante di Mediaset. E, diciamocelo, l’Isola non sarebbe la stessa senza Ilary e il suo modo di condurre.