Ci risiamo. Si torna a vociferare di Ilary Blasi e della sua presunta mancata conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Stavolta a parlarne è stato Dagospia, che ha dipinto un quadro affatto rassicurante per la conduttrice televisiva che abbiamo visto nel docufilm Unica. Sarebbe stato proprio il lavoro targato Netflix a “irritare non poco” Pier Silvio Berlusconi, pronto a sostituirla con la sua opinionista storica. Ma Vladimir Luxuria ha smentito tutto.

Ilary Blasi via dall’Isola dei Famosi, la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Mentre è intenta a godersi gli ultimi sprazzi di vacanza in Svizzera con il compagno Bastian e l’amica di sempre Michelle Hunziker, Ilary Blasi torna al centro delle indiscrezioni per la storia con Totti, i tradimenti e tutto quel che vi ruota attorno, seppur indirettamente. Dagospia ha messo nero su bianco che “la de-trashizzazione del Biscione avrebbe spazzato via dal timone dell’Isola dei Famosi” proprio la conduttrice, “data dagli ‘addetti ai livori televisivi’ per certa, certissima“.

Tutta colpa dello “tsunami” scatenatosi per via della turbolenta separazione dall’ex Capitano della Roma, ma anche dello share della precedente edizione del reality che non avrebbe soddisfatto le aspettative della rete. A questi punti se ne aggiungerebbe, poi, un altro: Unica. Sempre secondo il portale di D’Agostino, Pier Silvio Berlusconi non avrebbe gradito il docufilm prodotto e trasmesso da Netflix, “Considerando la piattaforma americana in streaming concorrente alla Infinity Tv di Mediaset” ma anche “Quel trash coatto che Pier Silvio non vuol più vedere sugli schermi” della rete.

Stando all’indiscrezione l’erede di Silvio Berlusconi avrebbe già in mente una sostituta, anche se le sue parole durante una conferenza stampa dello scorso dicembre dicono altro: “[L’Isola dei Famosi, ndr] Dovrebbe partire in primavera dopo il Grande Fratello. Quindi la collocazione della prima puntata sarà tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Adesso però non so dirvi una data precisa. Chi ci sarà al timone? Come avevo anticipato in estate alla presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti del lavoro svolto da Ilary. Nulla da dire sulla gestione dell’ultima edizione del programma. Potremmo andare avanti con lei, non vedo perché no, ma di questo dovremo parlarne con lei e quindi vedremo”.

Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi, la smentita

Non è la prima volta che le indiscrezioni parlano della cacciata di Ilary Blasi dall’Isola dei Famosi, dapprima per via della presunta mancata produzione della nuova edizione (confermata invece per il 2024 dallo stesso AD di Mediaset) e in ultimo a causa degli eventi che hanno travolto la vita della conduttrice, che – ammettiamolo – non ha fatto nulla per nascondere i propri fatti privati.

Secondo Dagospia, Berlusconi vorrebbe affidare il reality a Vladimir Luxuria che della Blasi è già amata opinionista. Una mossa “alla Signorini” che ai tempi, proprio da opinionista, fece le scarpe alla conduttrice soffiandole dalle mani il GF Vip. “Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi – Luxuria ha smentito a Fanpage -. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta”.