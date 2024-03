Isola dei Famosi in crisi: primi problemi per Vladimir Luxuria

Il reality show dovrebbe partire a breve su Canale 5 ma la produzione è ancora in alto mare

Fonte: IPA Vladimir Luxuria

Mancano poche settimane al ritorno in tv de L’Isola dei Famosi. Un ritorno, a quanto pare, tra interrogativi e incertezze. Sembra che il cast della nuova edizione – la prima condotta da Vladimir Luxuria – non sia stato ancora definito. La produzione sarebbe in alto mare con la scelta dei concorrenti: ad oggi, infatti, non è stato ufficializzato neppure un nome nonostante le varie indiscrezioni.

Le ultime novità (preoccupanti) su L’Isola dei Famosi

“Ci giunge notizia che molto probabilmente quest’anno non ci sarà la consueta copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con tutto il cast dell’Isola dei famosi proprio perché la sua formazione è ancora in alto mare”, ha fatto sapere Tv Blog. L’Isola dei Famosi dovrebbe partire lunedì 8 aprile ma al momento non è stata ancora ufficializzata tale data.

Nessun concorrente è stato confermato. Nelle ultime settimane sono trapelati alcuni nomi – Joe Bastianich, Rossella Erra, Alan Friedman, Matilde Brandi, Selen, Francesco Benigno, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Edoardo Franco, Marina Suma, Artur Dainese – ma nessuno è stato dato per certo dalla produzione.

Gli ex allievi di Amici – LDA (figlio di Gigi D’Alessio) e Albe – hanno invece smentito un loro ipotetico coinvolgimento insinuato da qualcuno: i due cantanti non hanno alcuna intenzione di mettersi alla prova con un’avventura così intensa e faticosa.

Mistero inoltre su opinionisti e inviato: molto probabilmente in collegamento dall’Honduras troveremo Elenoire Casalegno al posto di Alvin mentre in studio, a commentare le varie vicende dei naufraghi, dovrebbero esserci Sonia Bruganelli, in passato opinionista del Grande Fratello Vip, e il giornalista del Tg5 Dario Maltese.

Vladimir Luxuria conduttrice de L’Isola dei Famosi

Ad oggi l’unica certezza de L’Isola dei Famosi 2024 è la conduzione di Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare prenderà il posto di Ilary Blasi, che ha presentato le ultime tre edizioni del reality show. “Ilary rimane con noi, ci piace iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro – ha fatto sapere Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con i giornalisti – E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Su Vladimir Luxuria, che in passato è stata concorrente, inviata e opinionista de L’Isola dei Famosi, ha invece affermato: “Vorremmo provare a fare una nuova Isola, vorremmo riportare le storie e una narrazione più profonda al centro dell’Isola. Luxuria pensiamo sia la scelta giusta, ho grande ammirazione e stima”.

Un cambio di conduzione che è visto di buon’occhio anche da Ilary Blasi, che si è complimentata con Vladimir Luxuria, con la quale ha stretto un buon rapporto d’amicizia grazie agli ultimi anni trascorsi insieme a L’Isola dei Famosi: “Sono d’accordo con l’azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il GF Vip e tre anni l’Isola, diciamo che ho chiuso un cerchio”.

L’ex moglie di Francesco Totti ha aggiunto: “Dei reality mi attirava meno la parte più intima, scavare nelle storie non è nelle mie corde. Faccio più fatica per una forma di rispetto, anche se poi, se uno fa un reality, si mette a nudo. Ma sono più per l’intrattenimento, mi piacciono le dinamiche di gioco, la battuta, è più nel mio stile”.