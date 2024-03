Fonte: IPA Edoardo Franco

Si avvicina sempre più la data della finale (ancora ignota) del Grande Fratello e ciò vuol dire soltanto una cosa: finalmente avrà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che quest’anno prevede moltissime novità. È stata già confermata la conduzione di Vladimir Luxuria, che dalla poltrona di opinionista ha conquistato lo sgabello di Ilary Blasi, e non mancano le prime indiscrezioni, date quasi per certe, sui primi naufraghi. Ai nomi di Joe Bastianich e Marina Suma se ne aggiunge un terzo: Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 12.

Edoardo Franco, dai fornelli di Masterchef all’Isola dei Famosi

Chi segue abitualmente le varie edizioni di Masterchef Italia certamente saprà che Edoardo Franco è stato uno dei personaggi più amati del programma televisivo dedicato agli aspiranti chef. E in effetti continua a esserlo.

Nato a Varese, non ha neanche trent’anni eppure ha fatto breccia nel cuore del pubblico (e dei giudici) con una storia che ha emozionato per la sua genuinità. Edoardo non era andato ai provini con supponenza né con la pretesa di essere migliore degli altri: semplicemente era un rider con il sogno di sfondare dietro ai fornelli. La sua vittoria – più che meritata – ha lasciato il segno nella scorsa edizione di Masterchef (quest’anno vinto da Eleonora Riso), proprio come la sua personalità eclettica e un modo di fare sopra le righe tanto quanto basta a diventare un beniamino del pubblico.

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione ma sembra che dopo aver pubblicato il suo primo libro di cucina, realizzato video cooking e partecipato come ospite a Stasera c’è Cattelan per Edoardo Franco si avvicinerebbe il momento per una nuova avventura, ben diversa dai fornelli di Masterchef. Anzi, i fornelli sono tutt’altro che ponderati trattandosi dell’Isola dei Famosi che, com’è noto, spedisce i suoi naufraghi in Honduras per vivere settimane a suon di cocchi, battute di pesca (per lo più fallimentari) e gli immancabili mosquitos che rendono le notti insonni.

Chi sono i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024

Come è bene ribadire, finora a circolare sono soltanto indiscrezioni date più o meno per certe, ma l’ultima parola spetta sempre alla produzione del reality show che, finora, non si è espressa a tal proposito. Il nome di Edoardo Franco è per l’esattezza il terzo ad essere rimbalzato sul web.

Il primo è stato quello di un’altra vecchia conoscenza di Masterchef, l’americanissimo Joe Bastianich che delle sue origini italiane ha sempre fatto sfoggio. Nato e cresciuto in una famiglia dove la cucina ha sempre svolto un ruolo cruciale, il ristoratore per otto anni è stato giudice al fianco di Bruno Barbieri e di Carlo Cracco (poi Antonino Cannavacciuolo), passando poi alla conduzione di Family Food Fight, ma senza mai dimenticare l’altra sua grande passione: quella per la musica. Bastianich è stato anche giudice di Italia’s Got Talent, concorrente del game show Name That Tune – Indovina la canzone, inviato speciale de Le Iene e, dulcis in fundo, concorrente di Pechino Express.

Tra un’indiscrezione e l’altra è emerso anche il nome di Marina Suma, la splendida attrice 64enne nonché indimenticabile protagonista di film come Sapore di Mare e Sing Sing. Da qualche tempo aveva messo da parte la sua carriera nello spettacolo per dedicarsi alla sua passione per i gioielli (è diventata una designer piuttosto apprezzata), salvo poi apparire in TV come opinionista di Alberto Matano a La Vita in Diretta.

La Suma come i due nomi precedenti (e, in verità, tutto il cast) avrebbe già firmato il contratto con la produzione del reality show di Canale 5. Non resta che attendere la conferma ufficiale sui canali de L’Isola dei Famosi 2024 condotta quest’anno da Vladimir Luxuria con la (presunta) nuova opinionista Elenoire Casalegno, che sostituiscono rispettivamente Ilary Blasi e Alvin.