Fonte: IPA Joe Bastianich, il primo concorrente dell'Isola dei Famosi 2024

Bisogna attendere la conferma ufficiale da parte del programma, ma, stando a quanto si dice sul web, sarebbe già stata deciso il primo concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024. Tra i primi naufraghi a sbarcare sulle paradisiache spiagge dell’Honduras potrebbe esserci anche un volto ben noto agli spettatori dei reality: è Joe Bastianich il primo nome della nuova stagione della gara di sopravvivenza.

Joe Bastianich all’Isola dei Famosi 2024?

Il giornalista esperto di spettacolo e tv Davide Maggio, sul suo omonimo sito web, lo da per certo: è Joe Bastianich il primo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. Maggio assicura la partecipazione dello chef italoamericano al reality “con ogni probabilità”. Non è nota la fonte dell’indiscrezione, ma il giornalista non è solito diffondere notizie incerte.

Nuovo reality per Joe Bastianich

Così, in primavera Joe Bastianich – ormai fuori dalla giuria di Masterchef, il programma che lo rese noto al grande pubblico – potrebbe tornare in televisione. La passione per le sfide televisive è chiara: Bastianich è stato anche tra i concorrenti della scorsa edizione dell’avvincente reality Pechino Express, in compagnia del ristoratore emigrato negli States Andrea Belfiore. Pechino, Bastianich lo vinse e non c’è dubbio che, se dovesse arrivare sull’Isola, non lo farebbe solo per il gusto di partecipare.

Per ben 8 anni volto di Masterchef, in compagnia di Carlo Cracco e Bruno Barbieri, il ristoratore 55enne ha poi mostrato il proprio amore per il cibo nel programma Family Food Fight. Musicista per passione, è anche stato giudice di Italia’s Got Talent e concorrente del game show Name That Tune – Indovina la canzone. Nel suo curriculum televisivo, anche un’esperienza come inviato per Le Iene.

Isola dei Famosi 2024, i dubbi sulla conduzione

Le ultime tre edizioni dell’Isola dei Famosi sono state guidate dalla scoppiettante Ilary Blasi, che non ha mollato neppure durante il complesso periodo del divorzio da Francesco Totti. La rete, d’altronde, è più che contenta della sua conduzione: “Noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo” aveva dichiarato Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset.

Eppure, nelle scorse settimane, sono corse voci riguardo un possibile cambio al timone del reality show. La testata Di più Tv, ripresa largamente su stampa e web, affermava che la nuova presentatrice sarebbe stata Vladimir Luxuria, già nel cast ma nel ruolo di opinionista. L’ex parlamentare si era però premurata di smentire velocemente i rumors: “Nessuno mi ha proposto di condurre il programma, e non lo dico per scaramanzia. Io sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi”.