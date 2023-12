Al via la nuova edizione di Masterchef, in onda come sempre su Sky e in streaming su NOW con l'amato trio di giudici e qualche novità

Fonte: Ufficio Stampa Sky Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri giudici di Masterchef 2023

Le postazioni in cucina sono già calde e non aspettano altro che i prossimi concorrenti e aspiranti cuochi, pronti a contendersi il titolo di Masterchef Italia 2023. “Eterogenei, cosmopoliti, di diversa estrazione sociale e culturale, di tutte le età, con tante

storie da raccontare e disposti a mettersi in gioco”, si legge nel comunicato diffuso da Sky. La nuova edizione italiana del format culinario più famoso di sempre va in onda a partire da giovedì 14 dicembre tra conferme e qualche novità.

Masterchef 2023, confermato il trio di giudici

Squadra che vince non si cambia, come si suol dire. Così a giudicare i prossimi concorrenti di Masterchef ci pensa (di nuovo) il trio di celebri chef stellati composto da Bruno Barbieri, il “re” del tortellino, Antonino Cannavacciuolo con le sue ormai epiche manate affettuose, e Giorgio Locatelli, cuoco charmant londinese d’adozione.

“Affiatati e unitissimi, divertenti ed empatici, si ritrovano sul palco davanti ai fornelli per il quinto anno consecutivo per giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida, dare loro consigli preziosi e critiche costruttive, in un percorso appassionante che porterà fino alla proclamazione del miglior chef amatoriale d’Italia”, comunica Sky. Titolo che al momento è ancora nelle mani di Edoardo Franco, ex rider di Varese che è riuscito ad aggiudicarsi la scorsa edizione del programma.

Masterchef 2023, novità e concorrenti della nuova edizione

Perché diventare Masterchef? Fama a parte, in palio per il vincitore di questa edizione c’è un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro, oltre alla possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette, cosa che per qualunque aspirante cuoco è un vero sogno che si realizza. Oltre alla prestigiosa pubblicazione a cura della casa editrice Baldini+Castoldi, in palio anche l’accesso a un corso di alta formazione culinaria presso La Scuola Internazionale di Cucina Italiana – ALMA.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Come di consueto, le prime puntate vedono decine di aspiranti chef contendersi il tanto anelato grembiule bianco per accedere alla Masterclass, tra Live Cooking e Stress Test. Stavolta, però, c’è una novità: “Da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un ‘giudice ombra’, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione”.

Una volta assegnati i 20 grembiuli bianchi, comincia la sfida vera e propria: tante le prove nella cucina di Masterchef con le enigmatiche Mistery Box, ancora gli Stress Test, gli Invention Test con le prove di improvvisazione culinaria e i Pressure Test, per i cuochi a rischio eliminazione. Non mancano neanche i temuti Skill Test, in cui i tre giudici mettono alla prova le capacità tecniche degli aspiranti Masterchef, e le prove in esterna tra cui quella a due passi dallo Stretto di Messina e quella al Museo del Cinema di Torino.

Masterchef 2023, gli ospiti speciali

Non mancano gli ospiti speciali di questa nuova edizione di Masterchef Italia, tra cui uno dei giudici storici del programma, Joe Bastianich, e il Maestro Iginio Massari, croce e delizia di tutti gli appassionati di pasticceria, insieme alla figlia Debora che ha seguito le sue orme.

Tra gli ospiti anche prestigiosi chef del calibro di Alex Atala (2 stelle Michelin), Chiara Pavan, nominata Migliore Chef donna italiana per le Guide de L’Espresso 2019, Riccardo Gaspari, fautore dell’agricucina, Assaf Granit (1 stella Michelin), Mory Sacko, astro nascente della cucina francese, e in ultimo, ma non per importanza, Andreas Caminada, genio della cucina mondiale con ben 3 stelle Michelin.

Masterchef 2023, quando inizia e dove vederlo

Appassionati di cucina a raccolta: Masterchef Italia 2o23 inizia il 14 dicembre e va in onda ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.