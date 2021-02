Oggi è un altro giorno, Amanda Sandrelli: “Ora sono pronta per un amore importante”

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Oggi è un altro giorno, il fortunato show condotto da Serena Bortone, ospita nel corso della sua nuova puntata la meravigliosa Amanda Sandrelli. Ripercorrendo la sua brillante carriera, l’attrice ha rivissuto alcuni dei momenti più importanti della sua vita e si è sbilanciata un po’, facendo una rivelazione in campo sentimentale.

Figlia d’arte di Stefania Sandrelli e di Gino Paoli, come racconta ai microfoni della trasmissione di Rai1, Amanda ha avuto un’infanzia un po’ movimentata. È cresciuta infatti in una famiglia allargata, cosa che è stata per lei un valore aggiunto: “Da piccola ho imparato a cercare quello che mi serve” – ha rivelato ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Era ancora una bambina quando ha dovuto fare i conti con una realtà decisamente particolare. Suo papà aveva un’altra moglie – stiamo parlando di Anna Fabbri, con cui Gino Paoli è stato per molti anni, anche durante i suoi flirt con la Sandrelli e con Ornella Vanoni – e nei primi anni della sua vita non è stata una presenza costante.

“Ho sofferto dell’assenza dei miei, soprattutto di mia madre che era sempre in giro, ma non mi sono mai sentita abbandonata” – ha raccontato Amanda Sandrelli, rivelando tuttavia di essere sempre stata una bambina felice. Cresciuta nell’amore dei suoi genitori, ben presto ha scoperto cosa significhi avere una famiglia allargata: “A 8 anni, da che ero figlia unica, mi sono trovata due fratelli. Giovanni, il più grande, è stato una salvezza. Abbiamo un bellissimo rapporto” – ha spiegato, facendo riferimento al primogenito di Gino Paoli e di sua moglie Anna.

Con entrambi i suoi genitori, Amanda ha sempre avuto un legame particolare: “Mia madre mi ha insegnato il senso dell’umorismo e la leggerezza. Con mio padre invece è diverso, è arrivato più avanti, non ci ho vissuto proprio da bambina. Da lui ho imparato la libertà, l’indipendenza e il non farsi condizionare mai”.

Nel corso della lunga intervista con Serena Bortone, la Sandrelli ha poi parlato della sua vita sentimentale. “Sono molto passionale, mi innamoro quasi sempre per un colpo di fulmine, senza sapere bene perché” – ha rivelato, ricordando poi il suo matrimonio con l’attore Blas Roca-Rey. I due si sono conosciuti nel 1994 e sono stati insieme per ben 20 anni, un amore lunghissimo dal quale sono nati i loro figli Rocco e Francisco. Un amore che però è giunto al termine.

“Io non mi sarei mai separata, è stato Blas a decidere. Io avrei voluto invecchiare insieme, ma lui non ci riusciva più. Ho superato questa sofferenza con grandi difficoltà” – ha raccontato Amanda – “I miei figli, le mie amiche e i miei genitori, ma anche il lavoro, mi hanno aiutato”. Ormai l’attrice ha voltato pagina, sebbene sia stato molto doloroso: “Dopo un amore così, ci vuole tempo prima di liberarsi davvero il cuore. Ho avuto qualche storia, mi sono divertita abbastanza. E ora credo che sarei pronta per un amore importante“.