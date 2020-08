Il leader dei Radiohead sposa la bellissima Dajana Roncione: nozze da favola

editato in: da

Thom Yorke, leader dei Radiohead e l’attrice siciliana Dajana Roncione si sposano. I due hanno già scelto luogo e data delle nozze che si celebreranno tra pochi giorni.

Thom e Dajana, una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo, pronunceranno il fatidico sì il prossimo 19 settembre. A fare da sfondo a quello che si appresta ad essere il giorno più bello della loro vita è la splendida Villa Valguarnera a Bagheria, vicino a Palermo. Dunque, i due hanno scelto la Sicilia, terra della Roncione nata a Monreale, per scambiarsi gli anelli.

I due, classe 1984 lei e 1968 lui, si conoscono da diverso tempo, ma hanno iniziato a frequentarsi dopo il divorzio di Thom Yorke dalla prima moglie, Rachel Owen, scomparsa nel 2016 a causa di un cancro. Da questo primo matrimonio ha due figli, Noah e Agnes Mair.

Dajana Roncione, che oggi vive a Oxford per stare più vicino al compagno e suo futuro marito, ha lavorato in film importanti come Baaria e in fiction di grande successo, tra cui Io sono Mia, dove interpreta il ruolo di Loredana Bertè, e in alcuni episodi del Commissario Montalbano. Senza contare la sua esperienza teatrale.

Dopo il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, altre nozze da sogno si annunciano in Sicilia.