“Eurovision 2023”, chi affianca Gabriele Corsi (nome da urlo)

Fonte: IPA Gabriele Corsi rivela chi lo affiancherà per gli Eurovision 2023

Simpatica, schietta e competente: chi aveva il timore che l’Eurovision non fosse più lo stesso senza il commento di Cristiano Malgioglio si dovrà ricredere perché ad affiancare Gabriele Corsi nell’avventura ci sarà un nome da urlo, ovvero Mara Maionchi. Che si troverà nel suo habitat naturale e più congeniale: quello della musica.

Eurovision 2023, Mara Maionchi al posto di Cristiano Malgioglio

Nel corso degli anni il pubblico ha imparato ad affezionarsi al suo piglio deciso, alla sua capacità di esprimere giudizi puntuali e senza il timore di farlo, alla sua competenza. E per quanto riguarda la musica Mara Maionchi sa il fatto suo: basti pensare che ha iniziato a lavorare nel settore a soli 26 anni. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con artisti di grosso calibro e ha anche preso parte a trasmissioni televisive di successo. A partire da X Factor, passando per Amici di Maria De Filippi, per arrivare a Italia’s Got Talent, Lol – Chi ride è fuori e il docu – reality Quelle brave ragazze.

Ora la nuova avventura dell’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio e che vedrà gareggiare per l’Italia Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo.

L’annuncio, come promesso da Gabriele Corsi quando aveva rivelato che Cristiano Malgioglio non sarebbe stato con lui per il terzo anno di fila, è arrivato a Stasera c’è Cattelan. Corsi, durante la trasmissione, ha spiegato: “Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. È molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco”.

Alla nuova coppia sarà affidato il compito di commentare le performance degli artisti che si avvicenderanno sul palco della 67esima edizione. Lo scorso anno, quando l’Erovision si è svolto in Italia, a vincere era stata l’Ucraina ma – in considerazione della situazione internazionale – il contest musicale verrà ospitato dal Regno Unito. Location la Liverpool Arena.

In televisione si potrà seguire il concorso su Rai Due, dove andranno in onda le semifinali, mentre l’appuntamento del 13 maggio con la finale sarà visibile su Rai Uno.

Mara Maionchi, cosa ha detto di Eurovision 2023

Per fare l’annuncio, Gabriele Corsi e Alessandro Cattelan, hanno fatto un gioco con un puzzle di ipotetici co-conduttori: i due sono andati a esclusione fino ad arrivare a Mara Maionchi. E la diretta interessata ha commentato in collegamento la sua presenza alla prossima edizione dell’Eurovision.

“Sono a Catanzaro per fare Italia’s Got Talent altrimenti sarei stata in studio con voi”, ha spiegato. Poi ha risposto a Cattelan che le ha chiesto se ha già iniziato a prepararsi per la nuova avventura. “Momentaneamente non saprei come prepararmi, perché non conosco gli artisti, non conosco le canzoni, non conosco niente. Però lavorerò anch’io per capire e per non fare brutta figura, già ho un problema enorme con l’inglese. Però andare a Liverpool…mi si apre il cuore. Tu sai perché! Liverpool è la patria dei Beatles, per noi sono stati veramente una luce nella notte”.

Eurovision 2023, perché non ci sarà Cristiano Malgioglio

Dopo due edizioni in cui ha commentato insieme a Gabriele Corsi le performance degli artisti in gara, Cristiano Malgioglio non prenderà parte all’Eurovision 2023.

L’artista e paroliere, infatti, quest’anno è giudice del serale di Amici di Maria De Filippi e quindi, probabilmente, questo impegno di lavoro non è compatibile con altri. Al suo posto, quindi Mara Maionchi, che – ne siamo certi – con il suo mix di simpatia e competenza saprà accompagnare gli spettatori italiani in questo nuovo viaggio nella musica internazionale.