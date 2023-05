Eurovision 2023, scaletta della finale di stasera: a che ora canta Marco Mengoni

Fonte: Gettyimages Blanka, la modella polacca infiamma l’Eurovision 2023

Tutto pronto per il gran finale di stasera: la scaletta è stata ufficializzata e non resta che aspettare. L’Eurovision Song Contest 2023 decreterà, in uno show che si preannuncia pazzesco nella meravigliosa cornice della Liverpool Arena, il vincitore di questa edizione. La scaletta della finalissima vedrà esibirsi tutti i 26 artisti in gara, frammentati da numerosi ospiti che hanno fatto la storia della kermesse. Scopriamo nel dettaglio l’ordine di esibizione e a che ora canterà il nostro Marco Mengoni.

Eurovision 2023, verso la finale: 26 esibizioni e grandi ospiti

L’Eurovision Song Contest 2023 scalda i motori in vista dell’attesa finale di questa sera alla Liverpool Arena, a partire dalle ore 20.40 in diretta su Rai1. L’evento, che verrà trasmessa in mondovisione dalla BBC One, si prospetta un successo planetario, con un’audience globale stimata intorno ai 160 milioni di spettatori, come riporta Adnkronos. Alla conduzione i 4 presentatori inglesi Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham e Julia Sanina, che faranno gli onori di casa anche in questa ultima serata di musica.

Tantissimi, inoltre, gli ospiti che si avvicenderanno sul palco. Ci sarà il “nostro” Mahmood, che ha partecipato per due volte alla kermesse con Soldi e Brividi (quest’ultima in coppia con Blanco), ma anche l’israeliana Netta, l’islandese Daði Freyr, la svedese Cornelia Jakobs, l’olandese Duncan Laurence e la nativa di Liverpool Sonia. Tutti nomi eccellenti, che rientrano tra coloro che hanno fatto la storia dello show.

Come ogni finale dell’ESC, anche questa sera lo show sarà diviso in due metà: si esibiranno prima 13 artisti e, a seguire, gli altri 13. Una formula varata dai produttori e dagli organizzatori dell’evento per facilitare soprattutto i tecnici, che possono così preparare agilmente il palco tra una performance e l’altra.

La scaletta della finale: quando canta Marco Mengoni

In attesa di scoprire il vincitore di Eurovision 2023, che otterrà indubbia popolarità pur non ricevendo alcun premio in denaro, è stata ufficializzata la scaletta della finale di questa sera. Aprirà l’Austria con Teya & Salena, chiuderà il Regno Unito con Mae Muller. Il nostro Marco Mengoni, invece, si esibirà per 11°. Considerando che la finale inizierà intorno alle 20.40, il cantante di Due Vite potrebbe esibirsi attorno alle 21.20 o alle 21.30 (l’orario è approssimativo, dunque meglio sintonizzarsi su Rai1 molto prima).

Ecco la scaletta della finale, con i 26 artisti in gara in ordine di esibizione:

Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Portogallo: Mimicat – Ai Coração

Svizzera: Remo Forrer – Watergun

Polonia: Blanka – Solo

Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Francia: La Zarra – Évidemment

Cipro: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Spagna: Blanca Paloma – Eaea

Svezia: Loreen – Tattoo

Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Italia: Marco Mengoni – Due Vite

Estonia: Alika – Bridges

Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha

Repubblica Ceca: Vesna – My Sister’s Crown

Australia: Voyager – Promise

Belgio: Gustaph – Because Of You

Armenia: Brunette – Future Lover

Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Ucraina: Tvorchi – Heart of Steel

Norvegia: Alessandra – Queen of Kings

Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lituania: Monika Linkytė – Stay

Israele: Noa Kirel – Unicorn

Slovenia: Joker Out – Carpe Diem

Croazia: Let 3 – Mama ŠČ!

Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song