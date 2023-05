Eurovision 2023, Kate Middleton apre a sorpresa la finale (al pianoforte)

Fonte: Getty Images Eurovision, Céline Dion trionfava 35 anni fa: tutti i vincitori indimenticabili

Kate Middleton ha aperto la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 a sorpresa, seduta al piano in un incantevole abito da sera blu. La Principessa del Galles ha stupito il pubblico collegato da tutto il mondo, apparendo per pochi secondi nel video di apertura di questa sera, e rubando la scena subito a tutti. Chiunque vinca questa sera, il Regno Unito ha già la sua vincitrice, ed è Kate Middleton. Intanto, in Italia sono tutti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire che posizione ricoprirà Marco Mengoni con Due vite, e se riuscirà ad alzare la coppa.

L’apparizione a sorpresa di Kate Middleton all’Eurovision 2023

C’era una volta una Principessa che suonava il pianoforte, all’apertura della manifestazione musicale più importante del Vecchio Continente (o del mondo). Parliamo proprio di lei, Kate Middleton, che ha sorpreso il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2023, apparendo per pochi secondi nel video di presentazione della serata. Gli spettatori più attenti hanno subito riconosciuto la Principessa del Galles seduta al piano, seppur apparsa improvvisamente e senza preavviso.

Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato di vederla in questa veste insolita. Un lungo abito monospalla da sera blu (la stessa tonalità amata dalla Regina Camilla), e proprio lei intenta a suonare alcune note durante l’esibizione della Kalush Orchestra, i vincitori della scorsa edizione. Infatti, sono stati loro, sulle note di Stefania, brano che li ha portati alla vittoria nel 2022, mixata al nuovo singolo Changes, ad aprire le danze questa sera. E in una clip pre-registrata, è comparsa la moglie del Principe William. Le immagini, diventate subito virali, hanno conquistato il web.

La Famiglia Reale inglese sempre più pop: Kate testimonial

Una piccola porzione strumentale è bastata per decretare Kate come una delle vincitrici di questa serata. Il dettaglio finale di questa apparizione? Un paio di orecchini appartenuti alla Regina Elisabetta II, un omaggio nell’omaggio. La Famiglia Reale inglese è in gran spolvero in questo periodo post incoronazione di Re Carlo, e non perde occasione per mostrarsi in pubblico. Non potevano non lanciare un segno anche questa sera, in diretta dalla Liverpool Arena. Infatti, il Regno Unito ama auto celebrarsi, e questa sera sul palco ci sarà anche un medley di hit inglesi, eseguite da artisti di altri paesi, tra cui il nostro Mahmood, che canterà Imagine di John Lennon.

Fonte: Getty Images

Intanto, Kate Middleton ha seguito le orme del Principe William, che solo una settimana fa è salito sul palco del Coronation Concert, nelle vesti insolite di conduttore. Cosa sta accadendo? I Windsor sono sempre più pop, segno di una Monarchia che cambia, e che sta al passo con i tempi, anche per evitare quelle critiche che Re Carlo proprio non digerisce. L’Eurovision a Liverpool è un ulteriore lustro per un paese che cerca di risalire la china, e che auspica in una vittoria per ristabilire il prestigio perso, anche a causa della Brexit e perché no, delle tante (troppe?) critiche proprio contro le teste coronate e le spese che hanno imposto per la mega celebrazione della scorsa settimana. Ma basterà un evento pop a far cambiare idea su di loro?