Incoronazione, il look di Camilla Parker Bowles: quattro variazioni

Per l’incoronazione i look della Regina Camilla segneranno un momento decisivo, e la stampa inglese ha previsto quattro variazioni, su abito e gioielli. La consorte di Re Carlo non ha mai dato primaria importanza al suo guardaroba, ma quella del 6 maggio sarà una giornata storica anche per lei, e quindi gli occhi saranno puntati anche su cosa indosserà. Negli ultimi anni c’è sempre stata molta attenzione al suo look, decisamente migliorato rispetto al passato, con abiti di media lunghezza (addio pantaloni tanto amati), semplici e di un unico colore, ma sempre eleganti e regali. Cosa sceglierà dunque per il giorno dell’incoronazione la Regina Camilla?

Regina Camilla, cosa indosserà per l’incoronazione?

Re Carlo e la Regina Camilla verranno incoronati il prossimo 6 maggio, giorno in cui il Regno Unito (e non solo) si fermerà con gli occhi puntati su di loro. E dunque la stampa inglese inizia a fare ipotesi su cosa potrebbe indossare la Sovrana quel giorno, stilando un ampio dettaglio di possibilità, ricalcando quello che è il suo stile e ciò che sarebbe più adatto per l’incoronazione.

Secondo quanto trapelato, la Regina Camilla dovrebbe indossare un abito disegnato dallo stilista Bruce Oldfield. L’uomo che da sempre si occupa di abiti couture da cerimonia (e che ha lavorato anche per Lady Diana), è nella cerchia della moglie di Carlo da oltre un decennio. La prima possibilità (quasi certezza) è che il vestito includerà ricami simbolici per rappresentare la Gran Bretagna e il Commonwealth (come il velo dell’abito da sposa di Meghan Markle).

La seconda indiscrezione riguarda gli orecchini: per la stampa Camilla potrebbe scegliere quelli commissionati per la Regina Vittoria nel 1858 e da allora indossati da ogni regina consorte alla loro incoronazione. C’è, però, una variabile che andrebbe calcolata: la Sovrana non ha il buco alle orecchie, e quindi bisognerebbe trasformare questi preziosi gioielli in clip. Succederà davvero? Camilla potrebbe dunque rompere la tradizione, e indossare qualcosa dalla sua collezione privata.

Fonte: IPA

La terza possibilità punta alla collana dell’incoronazione, anch’essa realizzata per la Regina Vittoria, ma indossata per la prima volta solo nel 1902 dalla Regina Alexandra per l’incoronazione di Re Edoardo VII. Il ciondolo di diamanti da 22,48 carati al centro. è noto come il diamante di Lahore. La Regina Elisabetta lo indossò per la sua incoronazione nel 1953 e per diverse occasioni formali successive.

Infine, le scarpe: come noto, la Regina Camilla è una fan di un brand molto amato anche da Julia Roberts, Sole Bliss, che realizza calzature artigianali (ma non su misura) e che sono acquistabili online. Sono comode ma eleganti, adatte ad ogni situazione, con modelli che vanno dal casual al raffinato. Ma saranno adatte al grande giorno?

Regina Camilla e il suo rapporto con la moda

Il 6 maggio Camilla sarà incoronata Regina insieme al marito Re Carlo all’Abbazia di Westminster, indossando una corona riciclata (quella della Regina Mary, nonna di Elisabetta II) e un anello con rubini che risale al 1831, ma l’attesa maggiore è per il suo abbigliamento. Camilla non è decisamente Lady Diana, e solo negli ultimi anni le sue scelte stilistiche hanno messo d’accordo tutti (ad eccezione del tanto chiacchierato abito di diamanti e glitter), poiché sobrie, eleganti e adatte alla sua età.

Cappelli e soprabiti sono il suo punto forte, spille e foulard i dettagli immancabili, e i colori predominanti sono il blu (che indossa anche nei nuovi ritratti ufficiali in foto) e il nero. Accusata in passato di non essere all’altezza della Corona, per i suoi look più country che chic, negli anni abbiamo assistito ad una vera e propria evoluzione stilistica della Regina che, certamente non diventerà un’icona di stile, ma è riuscita a ritagliarsi il suo spazio anche sulle riviste patinate.