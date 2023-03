Camilla, al gala in Germania esagera con glitter e diamanti

Fonte: IPA Carlo e Camilla, primo viaggio di Stato, i look della Regina in Germania

Il sogno di Camilla si avvera: è lei la Regina (nel senso letterale del termine) del ballo. La moglie di Carlo brilla, forse troppo, con un look che è un tripudio di lustrini e diamanti alla serata di gala che il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha organizzato per le Loro Maestà.

Re Carlo e la Regina consorte Camilla si trovano infatti in Germania per il loro primo viaggio di Stato da Sovrani. Sarebbero dovuti andare prima in Francia, ma a causa dei disordini scoppiati a Parigi hanno preferito posticipare la visita. Così sono volati direttamente a Berlino dove hanno avuto un’accoglienza calorosa con tanto di corona di carta di Burger King offerta a Carlo che ha preso il gesto con molta ironia.

Fonte: Getty Images

Carlo e Camilla al banchetto di Stato

Ma il clou della giornata, il momento tanto atteso è stato il banchetto di Stato che si è svolta nella splendida cornice Schloss Bellevue, antica residenza reale. Camilla Parker Bowles non stava più nella pelle, evidentemente non le sembrava vero di fare la sua apparizione al Castello da Regina a tutti gli effetti, proprio lei che Lady Diana chiamava privatamente il rottweiler. E così eccola scintillare accanto al suo adorato Carlo con un imponente completo nero ricoperto in quasi ogni centimetro di strass.

Camilla brilla più di un lampadario

Il look composto da una casacca e da una lungo gonna a campana scura è tutto decorato di foglie di felci realizzate con piccoli cristalli che sembrano diamanti. L’outfit è firmato Bruce Oldfield, il brand che Camilla ha scelto anche per la prima mise del suo viaggio in Germania.

A tanta opulenza la Regina consorte ha aggiunto la tiara The Greville, con diamanti a nido d’ape, creata dal noto gioielliere Boucheron, che era una delle preferite di Elisabetta II cui ha abbinato una collana di diamanti con frange appartenuta alla defunta Sovrana, con orecchini pendenti coordinati e la spilla The Garter Star, che era il Queen’s Family Order della Regina Vittoria. Mentre sfoggiava in bella vista la Gran Croce (Classe Speciale) dell’Ordine Federale al Merito, donatale ieri dal Presidente tedesco. Infine, completano il look clutch e guanti di seta nera.

Di fronte a tale lucentezza, Re Carlo – scrive il Daily Mail – “non era nemmeno sciatto” col suo completo di gala e la fascia di 1a classe dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale Tedesca, donatagli sempre dal Presidente Steinmeier.

Carlo e Camilla, il menu della cena

Il menu del banchetto prevedeva carpa marinata con crescione, pollo e funghi con riduzione di more e un dessert di prugne e tè nero. Le portate sono state servite accompagnate da tre vini differenti e da cocktail analcolici.

Carlo ha tenuto un discorso in cui ha sottolineato il legame tra la Gran Bretagna e la Germania e ha raccontato aneddoti diverti su birra e salsiccia bavaresi. Al ricevimento erano presenti diversi ospiti prestigiosi come Angela Merkel, il ballerino Motsi Mabuse e Canpino, il cantante anglo-tedesco del gruppo punk The Dead Pants.