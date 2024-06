Re Carlo, ultime notizie. Gaffe con l’Imperatrice del Giappone e i gioielli favolosi

Fonte: Getty Images Camilla

Carlo e Camilla hanno accolto l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone, Naruhito e Masako, a Londra. Con le Loro Maestà era presente anche William ma non Kate Middleton che si sta sottoponendo alle cure contro il cancro. Anche alla cena di gala la Principessa del Galles era assente, ma il Palazzo lo aveva già annunciato. In ogni caso, già nella cerimonia di benvenuto Buckingham Palace ha commesso un errore piuttosto grossolano nei confronti dei suoi ospiti. Infatti, Masako è fortemente allergica al crine di cavallo, ma nonostante ciò il primo spostamento è avvenuto in carrozza.

Fonte: Getty Images

Carlo, Camilla e William accolgono l’Imperatore del Giappone Naruhito

L’Imperatore giapponese Naruhito e sua moglie Masako sono in verità in Gran Bretagna già da una settimana, ma fino a ieri il loro è stato un viaggio strettamente privato durante il quale hanno visitato la Barriera del Tamigi dalla quale Naruhito è rimasto affascinato da giovane, quando studiava a Oxford.

La visita di Stato è iniziata il 25 giugno con una cerimonia di benvenuto all’hotel presso il quale soggiornano gli Imperatori, cui ha preso parte il Principe William che ha indossato per l’occasione il tight di ordinanza. Ma ha fatto uno strappo al protocollo, abbinandolo a una cravatta rossa in onore della bandiera giapponese. Kate Middleton, a causa della malattia, non era presente. Generalmente il cerimoniale prevede anche la partecipazione della Principessa del Galles.

William ha accompagna Naruhito e Masako all’Horse Guards Parade, vicino a Whitehall. Qui sono stati raggiunti da Carlo e Camilla, tornati in pubblico dopo un weekend di riposo, successivo al Royal Ascot. Tra l’altro proprio lo scorso weekend la Famiglia Reale ha perso, anche se momentaneamente, un altro membro importante, la Principessa Anna che è stata ricoverata per un incidente a cavallo. La Corona è così in difficoltà che il Re preme per far rientra a Londra Harry.

Carlo e Camilla, la gaffe imperdonabile con l’Imperatrice

Che ci sia un po’ di confusione a Palazzo è dimostrato dalla gaffe che i Sovrani hanno fatto con Masako. Infatti, l’Imperatrice giapponese è molto allergica al pelo di cavallo, ma nonostante questo suo problema, Buckingham Palace non ha pensato di cambiare nemmeno di una virgola il programma per evitare il percorso in carrozza e quindi di causare disagio all’augusta ospite.

Fonte: Getty Images

Così, incurante dell’allergia di Masako, l’agenda è stata rispettata: Camilla e l’Imperatrice sono salite in carrozza per raggiungere Buckingham Palace, costringendo la moglie di Naruhito a indossare lungo tutto il tragitto una mascherina bianca, coordinata col suo look.

A proposito di outfit, ancora una volta Camilla si è trovata a indossare una mise simile alla sua ospite, esattamente come era accaduto con Brigitte Macron durante la commemorazione del D-Day.

Camilla e Masako, look identici anche al banchetto di Stato

La Regina si è presentata con un abito-cappotto bianco di Anna Valentine e un cappello di Philip Treacy, color latte con inseriti blu che ricorda quello sfoggiato da Kate durante in Trooping the Colour, in effetti dello stesso brand. Completano il look borsa con tracolla e decolleté dal tacco largo e midi.

Anche Masako ha deciso di indossare un look total white, composto da un soprabito di pizzo, un cappello coordinato con fiocco sul retro e delle scarpe praticamente identiche a quelle di Camilla.

Dopo il benvenuto con una parata militare e un pranzo a cavallo, Carlo e Camilla hanno accompagnato i loro ospiti nella Pinacoteca di oggetti della Collezione Reale relativi al Giappone.

La giornata si è conclusa con un banchetto di Stato dove i protagonisti sono i gioielli. L’Imperatrice e la Regina hanno fatto a gara a mostrare i più belli e preziosi. Anche se l’assenza di Kate è pesata. Da notare come Camilla e Masako di nuovo si siano presentate alla cena di gala con outfit praticamente identici. Entrambe infatti hanno scelto di nuovo il bianco per i loro lunghi e raffinati abiti da sera. E l’Imperatrice anche per la mise di rappresentanza ha optato per una creazione in pizzo, mentre la Regina consorte si è affidata alla sua stilista di fiducia Fiona Clare.

Fonte: Getty Images

Camilla e Masako, corone e onorificenze al banchetto di Stato

Le due donne però si sono distinte almeno nella scelta dei gioielli, ovviamente di alta rappresentanza. Camilla ha indossato la tiara di rubini birmani e diamanti e la collana a festoni in diamanti, appartenuta a Elisabetta II. E ha portato per la prima volta il nuovo Ordine di Famiglia di Re Carlo III.

Fonte: Getty Images

Camilla ha sempre qualche problema con le Corone e anche questa volta sente la necessità di sistemarsela per bene in testa mentre sfila sul tappeto rosso a Buckingham Palace.