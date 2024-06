Kate Middleton, ultime notizie. Assenza pesante al banchetto di Stato

Kate Middeton non era presente al banchetto di Stato offerto da Carlo e Camilla all’Imperatore del Giappone Naruhito e di sua moglie Masako. Anche se suo marito William c’era e ha avuto un ruolo fondamentale nella cerimonia di benvenuto degli illustri ospiti.

Perché Kate Middleton non era presente al banchetto di Stato

In realtà la presenza di Kate Middeton alla cena con gli Imperatori giapponesi non era prevista. Il Palazzo aveva già precisato che la Principessa del Galles non avrebbe partecipato ad altri eventi dopo il Trooping the Colour. Dunque, la sua assenza non indica alcun segnale negativo sulle sue condizioni di salute. Infatti, la sua apparizione pubblica lo scorso 15 giugno non indicava il suo ritorno al lavoro.

Troppe voci fuori controllo stanno circolando ultimamente sulla Principessa. Così, Kate Middleton e William hanno deciso di apportare delle modifiche all’interno del loro staff, mentre la Principessa del Galles prosegue le cure contro il cancro. Un cambiamento che avviene all’indomani di una serie di pettegolezzi sulla presunta sessione di trucco e sull’utilizzo di una parrucca per presentarsi al Trooping the Colour. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, l’indiscrezione sulla parrucca

Come è noto Kate Middleton è apparsa in pubblico lo scorso 15 giugno in occasione del Trooping the Colour, dopo mesi di assenza durante i quali si è sottoposta a chemioterapia preventiva. La Principessa del Galles è apparsa in quell’occasione serena e sorridente, anche se forse un po’ stanca.

All’indomani della sua apparizione pubblica sono circolate una serie di indiscrezioni, soprattutto sui media spagnoli, secondo le quali Kate si sarebbe sottoposta a una sessione di trucco di almeno due ore per cancellare i segni della malattia e avrebbe utilizzato una parrucca e delle extension alle sopracciglia per coprire la perdita di capelli a seguito delle cure contro il cancro.

Ovviamente questi rumors sono del tutto infondati e Kensington Palace non è nemmeno intervenuto tanto sono inconsistenti.

William e Kate Middleton, cambiamenti interni allo staff

D’altro canto, poco dopo la messa in circolo di questi pettegolezzi, Kate e William hanno deciso di pubblicare un annuncio su LinkedIn perché stanno apportando alcuni cambiamenti all’interno della loro squadra. Le due cose potrebbero non essere collegate, ma qualche dubbio è stato sollevato al proposito.

Infatti, una delle caratteristiche fondamentali che i dipendenti di Palazzo devono avere è la discrezione. Tutti i membri della Famiglia Reale richiedono ai loro collaboratori la massima fedeltà nei loro confronti che si traduce nel tenere la bocca chiusa su quanto vedono all’interno del Palazzo.

Le continue indiscrezioni, più o meno fondate, sulle condizioni di salute di Kate potrebbero aver insospettito i Principi del Galles, ritenendo il caso di apportare qualche modifica all’interno del loro staff. Inoltre, da quando è stata resa pubblica la diagnosi di cancro, Lady Middleton sta ricevendo una quantità di messaggi enorme cui bisogna rispondere. Ma nessuno ha il tempo per farlo nel modo più appropriato, senza appunto rivelare troppo.

Kate Middleton cerca un addetto alla corrispondenza

Da qui la necessità di introdurre una nuova figura nel team che si occupi di dare un “supporto completo in relazione alla corrispondenza ricevuta dalle Loro Altezze Reali”. I compiti per il ruolo richiesto, che sarà a tempo pieno, includono: “Gestire il processo di corrispondenza della Famiglia, fornire suggerimenti per miglioramenti e fornire risposte tempestive, ben scritte e su misura alle lettere ricevute in relazione alle aree tematiche”.

La nuova figura si interfaccerà coi segretari personali di William e Kate, con i team che si occupano della comunicazione e dell’organizzazione di eventi e con l’ufficio generale di corrispondenza a Buckingham Palace. Inoltre, avrà a che fare con enti esterni, organizzazioni benefiche e autorità locali.

Il nuovo membro dello staff lavorerà prevalentemente a Buckingham Palace ma dovrà di tanto in tanto visitare le altre residenze reali. William e Kate inoltre cercano una persona “entusiasta, motivata e proattiva”, ma soprattutto molto discreta.