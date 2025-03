Kate Middleton, il look di lusso che solo una Principessa molto ricca si può permettere

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tra le pochissime che può permettersi il look di lusso esclusivo. Qui non si tratta di brand dai costi improponibili o di modelli esclusivi, ma di un particolare outfit, definito “1% luxe look” che solo certe donne, meglio se Principesse, possono indossare. Si tratta del look total white.

Kate Middleton, la passione per i look monocromatici

Kate Middleton ama i completi monocromatici. Molto spesso indossa mise di uno stesso colore, specialmente se si tratta di eventi formali. L’abbiamo vista indossare look rossi, blu elettrico, verdi e anche bianchi. Se l’abitudine di portare colori sgargianti, l’ha ereditata dalla Regina Elisabetta che indossava tonalità accese per distinguersi dalla folla ed essere visibile a tutti, il bianco è una scelta particolare che va indossato in determinate circostanze e che pochissime possono permettersi. E non è una questione di linea.

Come spiega l’esperta di moda, Amber Graafland: “Niente esprime più sicurezza di una donna vestita di bianco dalla testa ai piedi”. Non è una scelta facile, ma chi sceglie il look total white “segue regole diverse dalle donne comuni”.

Kate Middleton, i look total white

Mentre la maggior parte dei comuni mortali si veste in base agli aspetti pratici della vita quotidiana, come la pioggia, la paura di sporcarsi, le donne che indossano colori neutri hanno una sola preoccupazione quando si vestono al mattino: avere un bell’aspetto“, ha spiegato l’esperta che prosegue: “Le donne che scelgono il bianco si vestono secondo regole diverse”.

Fonte: Getty Images

Vestirsi di bianco indica uno status. “Nessuna donna si sognerebbe di abbinare una camicia bianca a dei pantaloni bianchi per accompagnare i figli a scuola”, ma Kate o Meghan Markle lo farebbero. E ancora, prosegue l’esperta: “È una mossa di stile – quella di vestirsi di bianco – che stabilisce determinate regole di base e allude ad un’auto con autista, sfilate sul red carpet, impegni in cui non c’è pericolo di sporcarsi”.

Questo è ciò che rende unici i look bianchi e per pochi. Lady Middleton se lo può permettere e più volte, in circostanze diverse, li ha sfoggiati.

Kate Middleton, il significato simbolico dei look bianchi

Inoltre, indossare il bianco non sono rivela prestigio e ricchezza, due caratteristiche che distinguono la vita di Kate, ma anche è espressione di purezza e candore. Se Meghan, ad esempio, ha indossato outfit bianchi per voltare pagina in determinate fasi della sua vita e anche in un certo senso per chiedere scusa, la Principessa del Galles ha utilizzato il bianco nei momenti chiave della sua esistenza.

Fonte: Getty Images

Tutti ricordiamo l’abito bianco di Jenny Packham e un cappello di Philip Treacy con cui si è presentata al Trooping the Colour, lo scorso giugno, mentre si stava curando contro il cancro ed era la prima uscita ufficiali dopo mesi che non si era mostrata in pubblico. “La decisione di indossare il bianco era anche carica di significato in quanto simboleggia la rinascita, la purezza e la speranza”, ha spiegato l’esperta.

Il bianco infatti “rappresenta anche nuovi inizi e una tabula rasa, ci aiuta nei momenti di stress consentendoci di lascare il passato alle spalle e di guardare al futuro”. Ma non solo, quando al concerto di Natale del 2023 Kate scelse il bianco ha dimostrato di essere sicura di sé e del suo ruolo, come se dicesse: “Ecco questa è l’immagine della Monarchia del XXI secolo”.