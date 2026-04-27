Tra le risate generali, il conduttore ha stretto un particolare accordo con il concorrente. Peccato abbia poi tirato in ballo anche Herbert Ballerina

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IPA Stefano De Martino: scommessa per un nuovo tatuaggio

Uno dei punti di forza di Stefano De Martino è la spontaneità. Il conduttore di Affari Tuoi (e non solo) ha ovviamente un copione da rispettare. Basti pensare a come introdurre in maniera schematica ogni puntata. Col passare dei minuti, però, si lascia andare e aggiunge il proprio stile personale al mix.

In questo è aiutato ovviamente anche dalla presenza della sua spalla comica: Herbert Ballerina. Tutto ciò lo rende decisamente simpatico al grande pubblico, che continua a seguirlo con passione e attende di vederlo a Sanremo. Sorriso guascone e risposta pronta anche nella puntata di lunedì 27 aprile, che lo ha visto lanciarsi in una scommessa inaspettata.

Nuovo tatuaggio

Sappiamo che Stefano De Martino sta rimuovendo gran parte dei tatuaggi realizzati nel corso degli anni. Ha anche approfittato della sua grande visibilità per lanciare un messaggio ai più giovani. In sintesi: nella vita si cambia idea un po’ su tutto, figurarsi su un’immagine o una scritta incisa sulla pelle, che al tempo si pensava di volere per sempre.

Si è però ritrovato dinanzi Diego, concorrente che sogna di poter aprire un proprio studio da tatuatore. Lui ha il corpo quasi totalmente ricoperto da immagini. Ha proposto a Herbert di mostrarsi in studio ma l’offerta è stata gentilmente declinata. È stato però mostrato qualche scatto della sua coscia, che è interamente dedicata a Monica Bellucci.

Nello specifico l’abbiamo vista ritratta in una scena di Malena, tra i suoi primi grandi successi. Proprio questo ha dato il via a una scommessa insolita.

La scommessa

Sorprendendo tutti, Stefano De Martino ha preso la palla al balzo, decidendo di dare una scossa alla partita non ancora iniziata. Ha precisato di star rimuovendo i suoi tatuaggi, ma d’essere pronto ad aggiungerne uno.

Un modo per ricordare per sempre questa fase della sua carriera, ma soprattutto della sua vita: “Se dovessi vincere 300mila euro, mi tatuerò la scritta ‘Affari Tuoi’”. Di certo le probabilità sono in favore del conduttore e non del concorrente, è ovvio, ma la scommessa non si è conclusa così.

Il conduttore ha anche tirato in ballo Herbert Ballerina, annunciando che anche lui si sarebbe tatuato. Decisamente titubante il comico, che alla fine ha accettato, diciamo. Per rincuorarlo, De Martino ha sottolineato che Diego avrebbe dovuto vincere ben 300mila per far scattare l’obbligo del tatuaggio. Decisamente improbabile. Ridendo, però, ha aggiunto: “Se poi dovesse vincere meno, ci tatueremo ‘La Ruota della Fortuna’”.