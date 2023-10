Fonte: IPA Guè Pequeno è dipendente da OnlyFans

Più si è ricchi e più è facile trovare modi originale per sperperare il proprio denaro. Il web ha davvero semplificato le cose e bastano un paio di click per dimezzarsi il conto in banca. Lo sa bene il rapper Guè Pequeno che ha confessato di aver sviluppato una malsana (e dispendiosa) dipendenza verso il social sul quale si acquistano contenuti hard.

“In questo momento, OnlyFans è peggio del gioco d’azzardo” lo ha rivelato così, senza mezze misure, Guè Pequeno, noto rapper leader dei Club Dogo – ed ex caro amico di Fedez – ospite del podcast Growning Up Italians, tenuto da una famiglia di italoamericani con base a Brooklyn, New York.

Il rapper, che non ha mai nascosto le sue aspirazioni da tombeur de femmes, ha ammesso di avere un problema a gestire l’utilizzo di OnlyFans, la piattaforma social sulla quale è possibile ricevere, sotto lauto compenso, foto e video senza veli (spesso che sfociano nel porno vero e proprio) con protagoniste pornostar di professione, ma anche e soprattutto ragazze comuni. Anche giovanissime, e questo è un altro, serio problema delle giovani generazioni.

Ma torniamo a Guè Pequeno e alla sua dipendenza: “Ho dovuto scollegare la carta di credito. Il mio commercialista credeva fossi vittima di una truffa online” ha raccontato il rapper, spiegando che il contabile si è allarmato dopo aver visto una lunga serie di pagamenti online effettuati alle ore più disperate del giorno e della notte. “Gli ho dovuto dire che no, ero io a sborsare soldi a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino”.

E i “soldi” a cui si riferisce il rapper milanese sono parecchi. Il conduttore del podcast gli chiede effettivamente quanti, lui glissa ma con nonchalance rivela cifre da far girare la testa: “Spendo tantissimo. Meno di 10.000 ma più di 5.000 euro al mese. È la truffa del futuro”. E lui ci è cascato in pieno.

I vip su OnlyFans

Le celebrità fruiscono dei contenuti sexy di OnlyFans – seppur Guè sia l’unico ad ammetterlo – ma li producono anche. Sono numerosi i vip che, forse sull’orlo del dimenticatoio, si sono reinventati creator ad alto tasso di seduzione e bassa percentuale di vestiti. All’estero la più popolare è Bella Thorne, che pare su OnlyFans guadagni fino a 2 milioni a settimana.

In Italia, sono approdate felicemente sulla piattaforma osé le showgirl Aida Yespica e Antonella Mosetti – forse non le ha volute neppure il Grande Fratello. La ex pupa Elena Morali e la meteorina Vanessa Minotti. Sempre Pupa ma dell’edizione più antica, Francesca Lukasik e, ancora, Francesca Brambilla, Elena Berlato e Federica Pacela. Presente anche un maschietto, il TikToker che ha provato a sfondare in tv ma è presto tornato dietro lo schermo dell’iPhone, Denise Dosio.

A sorpresa, su OnlyFans è presente è attivo anche Paolo Patrizi, sportivo cinque volte campione di Trial, che dice di essere approdato sulla piattaforma “per accontentare i fan”. Decisamente più coerente e comprensibile – e di certo gestita con maggior consapevolezza – la presenza su OF (così lo chiamano in gergo) di alcune delle dive più famose del porno italiano, tutte partner professionali di Rocco Siffredi, Valentina Nappi, Martina Smeraldi e Malena.