Chi è Rhove, il rapper famoso per Shakerando

Dopo l’esplosione di popolarità ottenuta dal suo singolo Shakerando, Rhove è ormai un rapper affermato e amatissimo dalle nuove generazioni. Una canzone che, oltre ad aprirgli le porte verso una carriera invidiabile, gli ha letteralmente cambiato la vita. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Chi è Rhove

Rhove, nome d’arte di Samuel Roveda, è un rapper nato nel 2001 e originario della provincia di Milano. Cresciuto a Rho, ha sempre vissuto con la passione per la musica, cercando di scrivere testi e rime che rispecchiassero la sua personalità e il suo stato d’animo.

Una passione che non diventa un lavoro da subito: dopo aver frequentato varie scuole superiori, senza però completare gli studi, lavora come idraulico. In un’intervista al Say Waaad, il rapper ha raccontato: “Ho fatto per un anno e mezzo l’idraulico. Non era male. Giravo col mio furgoncino, le signore mi offrivano il caffè. Il primo giorno di idraulica arrivo in un autogrill e ho dovuto sistemare un bagno otturato: sono tornato a casa tutto marrone. Da piccolo sognavo di fare il calciatore come tutti, oggi tutti sognano di fare i rapper”.

I primi passi all’interno della scena musicale arrivano con la pubblicazione del singolo Blanc Orange (Nanana), un brano del 2020 fortemente contaminato dalla musica francese di cui Rhove è un grande fan. Il cantante infatti prende ispirazioni da grandi artisti come Jul, il più ascoltato su Spotify in Francia nel 2020, e Stromae.

Nel 2021 lancia Provincia e Jungle, due nuovi singoli che gli permettono di ottenere sempre più riconoscimenti. Il vero boom, però, arriva con Shakerando. La canzone, pubblicata nel 2022, diventa immediatamente una hit, facendogli ottenere vari dischi di platino e una fama incredibile. Una canzone che, come racconta lui stesso nell’intervista, gli ha cambiato la vita: “Con Shakerando ho comprato casa a Rho. Una zona migliore di prima.”

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album dal titolo Provinciale e, nel 2024, è arrivato Popolari, un disco che lo vede collaborare con artisti come Anna, Emis Killa, Gué, Sfera Ebbasta, Jul, e il rapper nigeriano Oxlade. Da sempre appassionato di sport, Rhove pratica il parkour e il surf, la cui muta appare spesso all’interno dei suoi video.

Rhove, perché si chiama così

Della vita privata di Rhove si sa molto poco, ma in tanti si chiedono da dove derivi il suo nome d’arte. Come succede spesso, il suo nome nasce da un gioco di parole che lega il suo cognome, Roveda, e Rho, la provincia di Milano in cui vive. “Rho è una provincia, un posto in cui magari la maggior parte dei ragazzi non ha grosse ambizioni, anche se questo succede dappertutto. I ragazzi buttano la propria vita a fare cose che magari li porteranno a un indecisione. Avere un obiettivo è essenziale.”

La provincia per lui è un luogo molto importante, parte delle sue origini e delle tematiche che porta all’interno dei suoi testi. Si definisce infatti un rapper di provincia, portatore di rap positivo e propositivo, senza messaggi negativi. Il suo obiettivo è comunicare speranza e incoraggiamento ai propri coetanei.