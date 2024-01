Sanremo 2024: Chi è Luchè, ai duetti con Geolier, Guè e Gigi D’Alessio

Fonte: IPA Chi è Luchè

Che la scena rap stia continuando a macinare fan e successo all’interno del panorama musicale italiano è fatto noto: lo sa bene anche Amadeus, che da quando ha preso in mano la direzione artistica del Festival di Sanremo ha aperto le porte del teatro Ariston anche a questo genere difficile da portare in un evento longevo e conservatore come la kermesse sanremese. Anche per la sua 74esima edizione, il festival porterà alle orecchie degli spettatori moltissimi generi musicali e cantanti apprezzati dai giovanissimi. Uno di questi è Luchè, che durante la serata delle cover canterà all’Ariston accanto a Geolier, Guè e Gigi D’Alessio. Scopriamo qualcosa in più su rapper partenopeo.

Chi è Luchè

Luca Imprudente, in arte Luchè, è un rapper nato a Napoli il 7 gennaio 1981. Cresciuto a Marinella, quartiere partenopeo confinante con zone complicate come Scampia, il cantante inizia la sua carriera nel 1997. Fonda insieme a Ntò, Denè e Dayana il collettivo Co’Sang, diventando conosciuti a Napoli in pochissimo tempo e, insieme a Ntò, stampa il suo primo lavoro musicale nel 2005: l’album Chi more pe’ mme. Dopo aver macinato un discreto successo anche fuori dall’area partenopea, nel 2012 i due rapper prendono strade diverse, e Luchè inizia a lavorare come solista. Il suo primo disco, L1, esce il 19 giugno 2012, con pezzi in collaborazione con grandi del rap italiano come Club Dogo, Marracash ed Emis Killa.

Sull’onda di L1, nel 2014 esce il suo secondo album, L2, in cui il cantante collabora con Clementino, Achille Lauro e Marracash. Il suo terzo disco, Malammore, sancisce il suo successo nazionale, grazie anche alla pubblicazione di Universal. I fan hanno poi potuto apprezzare ancora una volta il suo talento come rapper nel 2022, quando Luchè pubblica Dove volano le aquile, il primo dopo la firma con la Columbia. Ma, come ogni rapper che si rispetti, Luchè è anche diventato molto noto per via di un dissing avuto nel 2023 con Salmo, che tra litigi a suon di rime e canzoni ha animato i social e i fan divisi tra le ragioni dei due.

Luchè a “Sanremo 2024” nella serata dei duetti

Il rap, e in particolare quello napoletano, è uno dei generi più seguiti e apprezzati degli ultimi tempi. Da Geolier, passando per Liberato fino a Clementino, la scena partenopea sta diventando sempre attuale: ne è un esempio anche l’enorme successo di Mare fuori, la serie tv che spopola e racconta le storie di ragazze e ragazzi all’interno di un carcere. Un fenomeno che ora prende piede anche a Sanremo, che per la sua 74esima edizione vedrà sul palco Geolier, in gara tra i Big con I p’ me, tu p te.

Ma la musica napoletana non si ferma solo alla canzone inedita di Geolier: durante la serata dei duetti, in programma per venerdì nove febbraio, il rapper animerà il teatro Ariston in compagnia di Luchè, Guè e Gigi D’Alessio con un medley di brani dal titolo Strade che, molto probabilmente, intreccerà carriera, voci e poetica dei 4 cantanti in questione. Un’esibizione che non solo porterà un nuovo pubblico al genere ma che, verosimilmente, porterà sul palco artisti che difficilmente avremmo potuto immaginare a Sanremo.