Chi è Letizia Toni, volto di Gianna Nannini in Sei nell’anima

Fonte: Ansa Letizia Toni interpreta Gianna Nannini in "Sei nell'anima"

Tra le biopic in uscita che raccontano i grandi della musica non poteva mancare quella dedicata alla vita e alla carriera di Gianna Nannini, una delle rocker più apprezzate del panorama musicale italiano. Per interpretala, la produzione del film ha scelto Letizia Toni, giovane attrice toscana. Scopriamo qualcosa su di lei.

Chi è Letizia Toni

Classe 1993 e originaria della Toscana, Letizia Toni è l’attrice che a trentun anni è riuscita ad avere la possibilità di interpretare Gianna Nannini. Un ruolo pazzesco per chi, proprio come Letizia, sogna di fare l’attrice da sempre.

Un sogno che è nato fin da adolescente, all’età di 14 anni, e che l’ha portata a perseguirlo con determinazione e sacrificio, come ha raccontato in un’intervista per Il Giornale di Pistoia: “Avevo 14 anni quando ho pensato per la prima volta che avrei voluto fare l’attrice. Sembrava solo un sogno lontano e impossibile, ma appena ho potuto mi sono iscritta alla scuola di cinema Immagina di Firenze e ho iniziato un percorso che mi ha ancora più convinta che quella sarebbe stata la mia strada. C’era da sacrificarsi perché il giorno lavoravo al garden della mia famiglia e tutte le sere dovevo percorrere la strada da Pistoia a Firenze per le lezioni, ma era ciò che volevo”.

Tra spot televisivi e piccolo parti, Letizia inizia quindi la scalata verso una carriera luminosa, poi stoppata nel 2017 per via di un incidente automobilistico. Uno scontro contro un’altra macchina che l’ha portata a rischiare la vita ma che, fortunatamente, grazie all’aiuto della famiglia e dei medici, insieme a un lungo periodo di cure, non le ha portato via la determinazione.

“Sono stata ricoverata un mese all’ospedale di Careggi e, nel periodo immediatamente successivo, mi sono sottoposta a quindici interventi chirurgici di ricostruzione del braccio. È stata davvero dura. Devo ringraziare in primis la mia famiglia, gli amici e anche tutto il gruppo della scuola di recitazione, che non mi hanno mai abbandonata. Mi sono sentita amata. Ma anche nei momenti peggiori non ho mai pensato di abbondare la recitazione. Appena ho potuto ho ripreso con la scuola. Mi hanno sempre coinvolta ed è stato molto importante, mi ha tenuta viva. Quel dolore così forte e il faticosissimo percorso di riabilitazione mi hanno insegnato a non abbattermi mai”.

Finito il brutto periodo, Letizia ha riiniziato a recitare, prendendo parte a film come Grande Boccia di Karena di Porto, Re Minore di Giuseppe Ferlito e il conosciutissimo ruolo di Chiara Turati nella serie Rai L’Allieva.

Letizia Toni è Gianna Nannini in “Sei nell’anima”

Ora Letizia veste i panni dell’iconica Gianna Nannini in Sei nell’anima. Il film, prodotto da Indiana Production, è stato diretto e scritto da Cinzia TH Torrini e Cosimo Calamini insieme a Donatella Diamanti e alla stessa Gianna Nannini. La storia raccontata è quella della rocker fino ai suoi trent’anni, passando tra le relazioni e i problemi famigliari che l’hanno resa la stella che è oggi. Protagonisti del film anche il padre di Gianna, interpretato da Maurizio Lombardi, una giovane Mara Maionchi interpretata da Andrea Delogu, e Carla, la parrucchiera per cui Gianna prova un amore incredibile, e che l’aiuterà nel corso della sua vita.

Fonte: Ansa

Un ruolo, quello di Gianna, che Letizia sente suo, e che ha studiato nei minimi particolari: “Ho studiato tanto, canto, pianoforte e poi sono andata a Siena per sentire sulla pelle quello che avevo studiato, vedere tutti i posti dove ha vissuto, la sua contrada, i posti che frequentava per cogliere in pieno la sua vera identità. Poi fra me e Gianna ci sono tante coincidenze: anche mio padre è un imprenditore e non vuole che faccia l’attrice.” Ha raccontato l’attrice a The Hollywood Reporter. Una somiglianza sottolineata anche dalla stessa Gianna Nannini, soddisfatta di averla scelta per interpretarla.