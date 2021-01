Giusy Versace di nuovo in sala operatoria: “Tornerò più forte di prima”

editato in: da

Giusy Versace ha pubblicato un post su Instagram dove ha comunicato di essere tornata necessariamente in sala operatoria per un’operazione alla gamba sinistra. Sta bene e il suo post è un chiaro messaggio di forza e tenacia.

La nostra capacità di reagire agli eventi determina la strada da percorrere, la rende più o meno semplice!

Inizia così il post su Instagram pubblicato da Giusy e accompagnato da una serie di foto che la ritraggono in ospedale con tubi e mascherina, accanto ai dottori che si sono presi cura di lei al Gaetano Pini CTO di Milano. La Versace si è dovuta sottoporre a un “ritocco alla gambina sinistra”, così è stato definito da lei stessa, l’importante intervento che ha dovuto affrontare.

Giusy Versace è una forza della natura, ma si sa anche i supereroi come lei a volte hanno bisogno di uno stop necessario per rimettersi in forma. Giusy è atleta paralimpica e fondatrice della Onlus Disabili No Limits, tra i suoi segni particolari come lei stessa scrive nella bio c’è “una tremenda voglia di vivere” che dimostra giorno dopo giorno di fronte a tutte le sfide che la vita le ha messo davanti.

Classe 1977, Giusy è figlia di Alfredo Versace (cugino dei noti Donatella, Santo e Gianni Versace). Il tremendo incidente nel quale ha perso entrambe le gambe è avvenuto nel 2005 quando aveva solo 28 anni ma non si è arresa, anzi, Giusy ha collezionato poi tanti traguardi: per citare alcuni dei suoi successi, nel 2013 ha scritto la sua prima autobiografia dal titolo Con la testa e con il cuore si va ovunque, nel 2014 ha partecipato a Ballando con le Stelle vincendo l’edizione in coppia con Raimondo Todaro, nel 2016 ha vinto la medaglia d’argento nei 200 metri e quella di bronzo nei 400 metri ai campionati europei paralimpici, perché Giusy Versace è prima di tutto una grande sportiva.

Dal 2018 Giusy Versace si è anche affacciata alla politica, ma nell’immaginario collettivo rimane una guerriera capace di macinare chilometri sulla pista da corsa, e adesso dopo questo intervento siamo sicuri che tornerà a camminare, correre e ballare, ancora più forte di prima.