Sabrina Ferilli seduce in pizzo e lingerie a vista

Fonte: IPA Sabrina Ferilli, look in pizzo e lingerie a vista

C’è poco da fare, per Sabrina Ferilli sembra che il tempo si sia fermato. L’attrice romana ha 58 anni e non ha mai perso un briciolo del suo fascino, che da sempre è un sapiente mix di eleganza e semplicità, oltre che di simpatia e ironia.

Perché lei è così, una donna con una splendida carriera alle spalle che è rimasta con i piedi per terra, riuscendo a mettere d’accordo proprio tutti, donne incluse. Sabrina è una di noi, l’amica che vorremmo avere, anche quando sfoggia una mise sensuale come l’ultima con cui ha deliziato i follower di Instagram.

Sabrina Ferilli sensuale in pizzo e lingerie a vista

Sguardo intenso, il mare sullo sfondo e i capelli che si muovono al vento della brezza di marzo. Gli scatti condivisi su Instagram da Sabrina Ferilli sono pura bellezza e mettono in risalto la sua naturale sensualità. Merito dell’attrice e del suo fisico perfetto a 58 anni, ma anche del look da spiaggia decisamente “alternativo” che ha sfoggiato per l’occasione.

Sabrina ama i tessuti semplici ma al contempo preziosi, quelli che fasciano le curve come un guanto. Lo abbiamo visto più volte durante le sue incursioni televisive, come quando ha sfoggiato un abito alla greca in oro a Tu Sì Que Vales o si è presentata col midi dress rosso, sempre durante una puntata del programma. Ma senza alcun dubbio tra i suoi tessuti preferiti c’è il re indiscusso della sensualità: il pizzo.

Stavolta l’attrice non ha scelto il classico abito aderente – indimenticabile quello firmato Dolce & Gabbana -, ma un completo interamente ricamato e rigorosamente nero. A farla da padrona sono le trasparenze, sia nella parte superiore che nei leggings, con la lingerie in bella vista che è tutto fuorché volgare. “Ci vuole un fisico bestiale” per indossare un look del genere, parafrasando un Luca Carboni d’annata, e la Ferilli ha tutte le carte in regola.

Sabrina Ferilli e il rapporto con la bellezza

Non è un peccato lasciarsi andare a qualche foto sensuale, in una bella posa che metta in risalto il fisico. In fondo è qualcosa che facciamo tutte (o quasi) sui social come nella vita reale: non c’è cosa più bella di sentirsi in pace con il proprio corpo, accettandone senza remore i naturali segni del tempo. È bello prenderci cura di noi stesse, cosa che fa bene sia fuori che dentro.

In un mondo che ci vuole perfette a tutti i costi (ma che sembra si stia risvegliando finalmente dal torpore), amarsi è l’arma vincente. Sabrina Ferilli ne è un esempio, lei che deve molto a Madre Natura ma che non si è mai presa troppo sul serio, che è sempre rimasta con i piedi per terra senza perdere di vista l’importanza dell’ironia e dell’autoironia. E pensare che da piccola si sentiva brutta perché – da bambina mediterranea quale era – i coetanei non perdevano occasione di sottolinearne difetti e imperfezioni.

Oggi è una donna meravigliosa e sicura di sé, un’attrice di successo che ha conquistato con la sua genuinità ogni tipo di pubblico – incluse le donne che talvolta sono le meno “generose” in quanto a complimenti – e che si sente libera di essere sé stessa. C’è un momento per mettersi in tiro, un altro per mostrarsi al naturale e senza un filo di make up. E poi c’è Sabrina, che fa entrambe le cose (egregiamente).