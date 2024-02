Fonte: IPA Sabrina Ferilli

Le polemiche contro la Rai non si placano e piovono da tutti i fronti. Stavolta non si tratta della questione Ghali e Dargen D’Amico, anche se quest’ultima non è ancora esaurita, anzi. Mara Venier ha rotto il silenzio e nella prossima puntata di Domenica In di certo vorrà trattare il tema.

In questo caso si parla di una fiction Rai, dal titolo Gloria, con Sabrina Ferilli. Si è sollevato rapidamente un gran polverone in merito a un presunto bacio censurato. Perché mai? A darselo sono due uomini.

Il bacio con bollino

In un video backstage il bacio tra due uomini in una scena di matrimonio nella fiction Gloria sarebbe stato spudoratamente coperto da un bollino nero. Ecco quanto affermato da tanti sui social, sospinti anche dalla rabbia per la questione censura in casa Rai.

Non la migliore delle pubblicità per la serie in programma in prima serata su Rai 1 il 19, 26 e 27 febbraio. La scena vede la protagonista, interpretata da Sabrina Ferilli, officiare le nozze tra Sergio e Filippo, che hanno rispettivamente i volti di Luca Angeletti e David Sebasti.

Sarebbe però tutto frutto di un fraintendimento. Non c’è alcun bollino posto appositamente per i social, ritenendo il contenuto “sensibile”. Nulla di tutto ciò. La scena vede invece la comparsa di un cappello al posto giusto, il che in realtà non ha affatto placato le polemiche.

Il cappello della discordia

Rai Fiction è scesa in campo per fugare ogni dubbio. Non si tratta di censura, si è tenuto a specificare. La scena è stata scritta in un certo modo dagli sceneggiatori. Il bollino non esiste e quella “macchia” che si vede è in realtà un cappello sollevato al momento giusto.

Un gesto che mirerebbe a tenere quel bacio tra loro, i due sposi, senza condividerlo con i presenti. Un bel po’ di pubblicità indiretta a mezzo polemica, qualcuno pensa, mentre in tanti si concentrano sulla necessità di una scena scritta in questa maniera.

Anche Sabrina Ferilli ha detto la sua con un commento su Instagram: “Nel film la sequenza c’è e non esiste nessun bollino che censuri niente. Quindi non so sa dove viene sta roba. E credo di essere abbastanza informata sulla scena, ad occhio e croce eh”.

Niente bollino ma un cappello, eppure la domanda resta: perché? Il problema per alcuni risiede soprattutto nella divisa indossata da uno degli sposi. Si sarebbe preferito evitare una scena troppo divisiva. Per altri invece si parla di problema legato alla “propaganda omosessuale”, da evitare a ogni costo. Basti pensare a tutte le polemiche sul Festival di Sanremo dello scorso anno.

Rai e la censura

Per avere una risposta esaustiva sulla logica del cappello a coprire il bacio occorrerà attendere la messa in onda di Gloria. Ciò ci riporta, in qualche modo, alla pubblicità indiretta, legata al concetto del “purché se ne parli”.

La Rai dovrebbe però riflettere sulla reazione rabbiosa e immediata del pubblico. Se si pensa subito alla censura, un motivo ci sarà. Il caso Ghali è soltanto l’ultimo di una lunga serie. Restando in ambito baci, nel 2012 Rai4 ha interrotto la serie spagnola Fisica o Chimica, che raccontava la storia d’amore tra due uomini, in maniera libera.

Rai 2 nel 2016 ha liberamente tagliato la scena del bacio tra Connor e un altro uomo nella serie Le regole del delitto perfetto. Nel 2008 invece scattò la censura contro I segreti di Brokeback Mountain. Proposto su Rai 2 in maniera molto rimaneggiata, senza scene d’amore omosessuale. Insensatezze che evidenziano un certo modo di pensare e di approcciarsi all’arte e al mondo. Dinanzi a ciò, i pochi passi in avanti fatti con alcune produzioni recenti sono ancora una goccia nel mare.